台中東勢客家園區提13億改造計畫 江啟臣偕中央會勘

台中東勢客家文化園區第一期建設於去年底完成，市府隨即提出第二期工程，今天立法委員江啟臣邀集中央客委會到現場會勘，再爭取第二期的改造計畫，盼新園區能充滿綠地、創意市集、農產銷中心及表演劇場等，打造更完整的客家文化園區。

台中東勢地區為客家大埔腔重鎮，以舊東勢火車站為主體，建構起整座客家文化園區。該園區第一期建設已於去年底完成，台中市政府隨即提出第二期工程，並已整合周邊台鐵、國產數等土地，計有5公頃多的土地，全區將有11公頃，計畫加入新的元素，打造完整屬於大埔客文化園區。

台中市客委會主委江俊龍表示，目前第二階段改造工程計畫，提出總經費約13億元的建設案，包括重要客家人事物展演場、文化藝廊、遊客資訊中心、半戶外表演廣場、實驗劇場暨社區交流中心，農產品運銷中心等等，共有三區進行。期待中央與地方政府共同攜手合作，將中部地區最重要的客家園區計畫完成。

中央客委會副主委鍾孔炤表示，客委會過往也未接過這麼大規模的計畫，礙於客委會每年補助經費預算的規模不過6億多，該計劃應同時尋找其他部會共同協助，朝向分期分區的方向發展，考量後續營運壓力及人力管理等因素，建議中市府重新調整工程的優先順序，才能提高會這個計畫的可行性。

經多方討論，目前將會以園區原舊車站站體風貌的重建、多元化停車場及在地農特產品展售中心為優先改建，預算規模約3.7億，待台中市政府調整計畫之後重新送件。