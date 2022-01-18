彰化東都市計畫卡關 王惠美籲整合意見莫錯失良機

彰化市東區都市計畫從2013年送到內政部，至今近10年，由於計畫範圍大、案件複雜、民眾意見眾多，彰化縣府去年採取分階段實施的策略，將計畫範圍分成4區塊，較無爭議的「台化廠區再發展區」列為第一階段推動，縣府今年農曆年前將二度報內政部都委會審議。

彰化市擴大都市計畫範圍面積為595.96公頃，但進度牛步，縣府除了以分區送審外，部分區域卡在地主對於土地開發方式還沒共識，彰化縣府本月13日帶領彰化市東區計畫案內地主，參訪台中及員林二處已完成計畫開發的區域，了解區段徵收與市地重劃的差異。

縣府建設處指出，兩種開發方式差在分回土地的比例，區段徵收約45%到50%，以抽籤決定位置，市地重劃最多可分為55%，可原地分配，但公設會相對少，過去不少地主認為分得多就是好，但從許多開發經驗來看，公設才能促使土地價值提升，且內政部目前的方向是區段徵收，以彰化市目前土地飽和的程度，縣府立場是協助地方盡速快發，讓都市進一步發展。

彰化縣長王惠美表示，為加速推動計畫縣府採分階段報核實施方式執行，現已針對無爭議部分「台化廠區再發展區」列為第一階段討論，也完成第二次公開展覽作業，並由彰化縣都市計畫委員會審議通過，將再報內政部都委會審議，若順利通過內政部都市計畫委員會審議，可進入到實質開發。