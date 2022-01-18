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影／溪州鄉濁水溪堤岸4D立體彩繪牆 公所盼引來觀光客招財

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉開天宮前的4D立體畫「風生水起」今天揭幕，地方以辦喜事心情熱烈慶祝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉開天宮前的4D立體畫「風生水起」今天揭幕，地方以辦喜事心情熱烈慶祝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「唯二」的4D彩繪牆，今天在溪州鄉大庄村開天宮前熱鬧揭幕展示，立體畫呈現溪州鄉平原稻浪豐饒的景象，大莊國小學童興奮地「爬樹、玩水」，透過手機鏡頭融入立體畫「風生水起」，直呼好玩。

經濟部水利署第四河川局編列經費，去年11月禮聘立體畫老師楊秀蓮彩繪溪州鄉大庄社區開天宮前的水泥堤岸，創作方式有別旁邊連綿約100公尺的平面、3D彩繪牆，除了穿透的立體感，配合畫作內容放置多個玻璃纖維強化水泥製作的「石塊」，民眾拍照時能真正坐在「石頭」上，入畫感更逼真。

第四河川局局長李友平再三感謝立法委員謝衣鳳為地方爭取經費，也感謝溪州鄉公所、鄉民代表會和大庄村的全力支持，促成4D彩繪牆的誕生。李友平表示，四河局還幫溪州鄉公所整修西螺大橋北端的兩側木棧道，總面積約100平方公尺，站在走道上可望見溪州鄉公所栽種的大波斯菊、向日葵花田，景色優美。

楊秀蓮和她的藝術團隊受託彩繪花蓮海洋世界、福華墾丁水世界等多處立體畫，這次她與溪州鄉長江淑芬討論，畫了多幅草圖，最能表現溪州鄉民精神和農村特色的脫穎而出。

楊秀蓮說，4D立體畫畫出溪州鄉以東的中央山脈和合歡山，高山水源流到彰化，匯集成瀑布流向一泓深潭，好像聚寶盆；觀畫時需要想像力，想像流水穿過山洞繼續流向溪州，視覺落到濁水溪灌溉溪州平原，好吃的濁水米就這樣產生。

溪州鄉長江淑芬表示，希望畫家畫出山洞穿透水源頭，寓意飲水思源，水源化作瀑布源源不絕流進溪州，代表財源不盡，她要畫家畫出溪州鄉鳳凰花道的主要景觀樹鳳凰木，及鄉內農民的大宗農作物水稻，春節連假期間外地遊客到此拍照打卡時，一看4D立體畫即可對溪州鄉特色一目了然，賞畫之後走上河堤眺望濁水溪景色，心曠神怡。

溪州鄉的濁水溪河堤路段相當長，第四河川局未來將視財源，逐段彩繪堤岸，妝點灰樸樸的水泥堤岸，今天揭幕的開天宮宮廟對面4D立體畫是南彰化第二面，第一面在竹塘鄉的濁水溪河堤。第四河川局和溪州鄉所會期待開天宮前的「風生水起」4D立體畫成為今年春節連假期間的南彰化最佳且最新遊賞地點，吸引更多民眾參觀，認識濁水溪堤岸環境。

彰化縣溪州鄉大莊國小學童興奮地「爬樹」和坐在「平原」草地上。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉大莊國小學童興奮地「爬樹」和坐在「平原」草地上。記者簡慧珍／攝影

濁水溪 彰化

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