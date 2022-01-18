南投遊樂區首推「創意露營賽」 冠軍獎金25250元

搶春節商機，南投縣泰雅渡假村瞄準野外露營群眾增加，將於2月4日（大年初四）辦理「2022最創意露營競賽」，活動採不供電、定點供水，只要符合安全、創意、品味並與營地的融合度夠，經現場民眾票選，冠軍將能奪得25250元獎金。

泰雅渡假村指出，該村園區擁豐沛生態資源，野溪生態步道蟲鳴鳥叫，沿途有上千種原生植物及猴子、山羌、飛鼠等野生動物，適合踏青健行，山林環境也很適合休閒露營，今年因此配合春節假期首次規劃辦理「2022最創意露營競賽」。

而「2022最創意露營競賽」預計將在2月4日，也就是大年初四登場，競賽方式採線上報名，每帳（5人）1200元，廣達47公頃的園區均是露營場域，只要在園區營業使用安全範圍內，發揮自身創意紮營，但現場不供電、定點供水。

行銷企劃部經理李浩偉說，競賽期間，不管是在歐式花園、親子公園、馬赫坡草原、天空步道，參賽團隊能在自身喜歡，但符合公共安全又不影響他人權益的任何場域紮營，想怎麼露就怎麼露，之後再由現場民眾票選出創意露營家前3名。

泰雅渡假村表示，該競賽將在2月4日下午2時至5日上午9時開放投票，以符合安全、創意、品味並與營地的融合度為基準，凡是該期間入園遊客或住宿房客均可參與票選活動，1人1票選出心目中最創意的露營家。