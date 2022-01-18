是否取消餐廳內用 盧秀燕：隨疫情滾動式檢討

國內COVID-19疫情升溫，台中市長盧秀燕今天被問到是否會取消餐廳內用時說，中市目前沒有本土確診個案，相對平穩安全，但市府不敢掉以輕心，會隨疫情滾動式檢討。

盧秀燕上午前往台中市屯區藝文中心視察疫苗快打站作業情形，過程中接受媒體聯訪，有關台中市是否會取消餐廳內用時，她表示，雖然台中市目前沒有本土個案，但因Omicron變異株傳染速度快，市府戰戰兢兢，不敢掉以輕心。

盧秀燕說，市府會隨疫情滾動式檢討，努力掌控疫情維持現況、守住現在局面，也需市民朋友一起努力配合，相信能讓大家在年節期間好好吃個團圓飯、與親友相聚、過正常生活，萬一台中市不幸有個案、疫情緊張，市府將不排除採限制性措施。

對於國外返鄉過年的民眾，盧秀燕則在市政會議中指出，農曆年節將至，許多國外市民朋友返鄉過年，截至昨天在台中居檢人數達到4953人，目前居檢旅館量能使用率86.5%，歡迎市民回家，但一定要遵守防疫規定，避免產生防疫破口。

盧秀燕表示，31日就是除夕，許多在國外的市民朋友返鄉過年，回國後進行居家檢疫；台中是國際城市，平時在台中居家檢疫的人數維持在1500人左右，近期民眾返鄉準備過年，到昨天為止，台中居家檢疫人數達到4953人，近5000人，居檢人數是平常3倍，這是去年下半年到目前為止的最高紀錄，估計這是過年前最高峰。