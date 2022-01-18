補習班改裝民宿 中市府：已列管不定期稽查

有北部遊客跨年夜訂購台中市北屯區一家民宿，入住時發現竟是補習班改裝，台中市觀旅局今天表示，接獲檢舉派員稽查，因大門深鎖未能查獲違法事證，已先列管將不定期稽查。

依據「蘋果新聞網」報導，有5名北部遊客在跨年夜訂購台中市區北屯區一家民宿，入住時發現竟是補習班改裝，教室內隔間衛浴，擺上床鋪，變成出租民宿。事後他們將影片放上網路。

台中市觀旅局主秘林鴻文透過影音回覆，觀旅局12日接獲檢舉補習班違法經營民宿，即派員上網搜證，並依刊登地址派員稽查，但現場大門深鎖，未查獲非法經營相關事證，已列管將盡快再次前往稽查，悍衛消費者及市民安全。

為保障民眾住宿安全，觀旅局會同市府相關單位組成聯合稽查小組稽查非法旅宿，每週4至5天不定期執行旅宿業稽查，一旦經查獲非法經營事證，即依法裁罰並勒令歇業。針對同一經營人在同一地點經查獲並裁處2次者，除裁處罰鍰，執行停止供水供電處分。