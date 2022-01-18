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埤頭告發近6百件 各鄉鎮仿效 租器材抓亂丟垃圾

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉的移動式監視錄影器錄下最後一輛車的駕駛人丟擲廢棄物。圖／埤頭鄉清潔隊提供
彰化縣埤頭鄉的移動式監視錄影器錄下最後一輛車的駕駛人丟擲廢棄物。圖／埤頭鄉清潔隊提供

彰化縣地理位置適中，又是農業縣有許多空曠偏僻地區，經常被外縣市偷倒垃圾，縣內已有多個鄉鎮租用移動式監視錄影器連縣政府農業處、水利資源處都租用來取締偷倒廢棄物，新春連假期間全部出動，預防外縣市廢棄物趁隙而入。

彰化縣第一個租用移動式監視錄影器的埤頭鄉，在鄉長杜懿彩大力支持之下，清潔隊去年開出逾582張亂丟和偷倒廢棄物的罰單，被視為全縣執行維護環境最有效率的基層單位。埤頭鄉清潔隊在春節前密集下鄉宣導，除了做垃圾分類和回收的環保教育，也請民眾一起當「鄉公所的眼」，告發偷倒垃圾的行為。

埤頭鄉租用全縣最多的移動式錄影監視器，兩部移動式加上一部固定式，去年發揮高效率取締績效，今年起，埤頭鄉多租用一部移動式錄影監視器，繼續打擊亂丟廢棄物。

東螺溪流經北斗鎮和二溪鎮，溪畔經常被偷倒垃圾，兩鎮公所分別租用兩部移動式監視錄影器抓偷倒，春節連假將移往過去年假期間髒亂點監視亂丟垃圾；彰化市屬於都會區也租用移動式監視錄器取締偷倒垃圾，田中鎮、和美鎮有固定式和移動式的錄影監視器。員林市將從今年3月起租用移動式錄影監視器，預防再發生類似員林國宅旁邊被丟棄一堆廢棄物的情形。

彰化縣二林、芳苑、大城、埤頭等鄉鎮的農地常被外縣市濫倒事業廢棄物，農業處租用移動式錄影監視器抓非法或合法的代清除業者隨處亂倒；水資處租移動式錄影監視器取締在海岸濫倒蚵殼、垃圾等行為，移送環保局開罰單。

環保局指出，亂倒垃圾者被罰之後會換地點，越來越多鄉鎮市租用移動式監視錄影器設置在新增髒亂點，環保局今年就租用9部；亂倒廢棄物依廢棄物清理法視情節輕重，每案開罰至少1200元，如果倒在河川等行水區，有立即危害河川水質之虞，環保局每案開罰至少6000元。

彰化縣埤頭鄉清潔隊到平原社區做環保教育。圖／埤頭鄉清潔隊提供
彰化縣埤頭鄉清潔隊到平原社區做環保教育。圖／埤頭鄉清潔隊提供

廢棄物 監視器

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