埤頭告發近6百件 各鄉鎮仿效 租器材抓亂丟垃圾

彰化縣地理位置適中，又是農業縣有許多空曠偏僻地區，經常被外縣市偷倒垃圾，縣內已有多個鄉鎮租用移動式監視錄影器連縣政府農業處、水利資源處都租用來取締偷倒廢棄物，新春連假期間全部出動，預防外縣市廢棄物趁隙而入。

彰化縣第一個租用移動式監視錄影器的埤頭鄉，在鄉長杜懿彩大力支持之下，清潔隊去年開出逾582張亂丟和偷倒廢棄物的罰單，被視為全縣執行維護環境最有效率的基層單位。埤頭鄉清潔隊在春節前密集下鄉宣導，除了做垃圾分類和回收的環保教育，也請民眾一起當「鄉公所的眼」，告發偷倒垃圾的行為。

埤頭鄉租用全縣最多的移動式錄影監視器，兩部移動式加上一部固定式，去年發揮高效率取締績效，今年起，埤頭鄉多租用一部移動式錄影監視器，繼續打擊亂丟廢棄物。

東螺溪流經北斗鎮和二溪鎮，溪畔經常被偷倒垃圾，兩鎮公所分別租用兩部移動式監視錄影器抓偷倒，春節連假將移往過去年假期間髒亂點監視亂丟垃圾；彰化市屬於都會區也租用移動式監視錄器取締偷倒垃圾，田中鎮、和美鎮有固定式和移動式的錄影監視器。員林市將從今年3月起租用移動式錄影監視器，預防再發生類似員林國宅旁邊被丟棄一堆廢棄物的情形。

彰化縣二林、芳苑、大城、埤頭等鄉鎮的農地常被外縣市濫倒事業廢棄物，農業處租用移動式錄影監視器抓非法或合法的代清除業者隨處亂倒；水資處租移動式錄影監視器取締在海岸濫倒蚵殼、垃圾等行為，移送環保局開罰單。