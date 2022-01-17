一家10口擠破屋做工行善團伸援 女童圓夢好開心

林姓一家10口擠破屋引關心，但踏勘發現林家存款、土地現值不少，是老人家不想修屋，不過台南市做工行善團仍幫忙改善居住空間，並送來衣櫥、書桌椅等，讓女童開心不已。

南投縣議員葉仁創日前透過某關懷協會收到林姓女童求助信，內容寫著：「我就讀南光國小，同學媽媽生2個或3個，而我媽媽生6個，我們家只有1間房間，我睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，好想要跟妹妹共有1間房間，4個弟弟也共有房間，希望能幫忙圓夢。」

葉仁創接獲求助，向副總統賴清德反映，盼透過台南市「做工行善團」協助整修林家房屋。葉仁創11日與南投縣政府社會及勞動處、國姓鄉公所會勘林家現況，台南市政府勞工局長王鑫基也特別帶領台南多個工會志工隊北上了解，發現女童的阿公、父親名下帳戶都有存款，也持有約4分土地。

從事鐵工的女童父親當時接受媒體聯訪表示，他的父親雖然有錢，但父親長期住習慣，不想修屋，不過兒女不適應，大女兒可能是睡在床底，才會寫信求助。

雖然林家有經濟能力改善房屋，不過台南市長黃偉哲還是請做工行善團改善女童居住空間。根據台南市政府勞工局新聞稿，女童住處環境實在很不理想，女童母親要照顧幼童無法工作，而父親從事搭鐵厝打零工，雖然林家有積蓄，但由92歲祖父掌管。

黃偉哲了解後表示，基於愛護幼童的心，經與做工行善團研議，大家都樂意協助，決定打造一個有床、有書桌椅適合小朋友居住及讀書成長的環境，而女童父親也認知到兒女需求，尤其看到遠從台南來的團隊願意幫忙修屋，也放下手邊工作進行屋頂及外部改善，並清出堆積雜物，騰出足夠起居空間，盼給子女宜居的家。

台南市政府表示，團隊與林家有共識後，12日詳細勘查與分工，電氣志工15日更換屋內老舊線路、照明設備，木工志工16日為女童裝潢隔出新臥室，團隊也載來整理妥善的愛心二手家具、床組、衣櫥、書桌椅、書架送給女童與弟妹，盼有良好起居空間可以用功求學。

賴副總統、黃偉哲也贈送檯燈，期勉女童與弟妹學業進步；王鑫基另代表黃偉哲送林家6名孩童紅包及2組繡有台南市花與市鳥的粉色涼被、毛毯作為小孩房間完工的祝福；木工裝潢材料由南投縣議員葉仁創媒合埔里鎮嘉益建材公司善心捐助。

葉仁創接受媒體訪問表示，今天請友人前往林家關心，全新臥室讓女童非常開心，而對於女童家中狀況，他日前已請縣府社勞處介入輔導，盼使女童父親、阿公有正確觀念，注重孩子成長環境，由於此事引發大眾注意，女童身心也需家長、學校師長多關心。