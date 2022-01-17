快訊

北市君悅飯店冒濃煙 消防急疏散200多人畫面曝光

空軍F-16V飛官殉職頭七！軍方尋獲小塊顱骨 將進行DNA比對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中擬調囤房稅率最高3.6% 盧秀燕：多4億補貼弱勢

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今預告囤房稅最高調整3.6%。記者陳秋雲／ 攝影
台中市長盧秀燕今預告囤房稅最高調整3.6%。記者陳秋雲／ 攝影

台中市政府今發布囤房稅修正草案公報，持有非自住房屋訂差別稅率，擬3戶以下每戶按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅率，另擬訂配套措施。市長盧秀燕今表示，調整稅率主要為平抑房價，92%市民不受影響，修正草案公告後將召開公聽會，送台中市議會審議，若通過實施，增加稅收將運用在弱勢或青年租屋補貼。

盧秀燕表示，目前非自用住宅稅率是1.5%，未來持有越多戶稅率越高，預估這次稅率修正受影響屋主約8.7萬人、10.6萬戶，為市庫增加4億房屋稅。盧市長強調，調高囤房稅率，是為了要抑制房價增長，讓弱勢民眾及年輕人更買得起房子，且增加的稅收未來將作為弱勢民眾或年輕人租屋補貼。

地方稅務局長沈政安指出，房價高漲，年輕人買房不易，為符合量能課稅、租稅公平、抑制房產炒作，將調高非自住住家用房屋稅率。市府預告後將舉辦多場公聽會，蒐集各界意見。

沈政安說，自治條例修正草案已進入預告程序，修正重點除訂定差別稅率提高非自住住家用房屋稅率外，讓稅制更合理。除自住、公益出租人出租使用房屋仍採稅率1.2%課徵、社會住宅仍減徵20%不受影響外，其他供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工停車使用的地上房屋、包租代管的租賃住宅等，將維持稅率1.5%課徵房屋稅；另起造人新建2年內待銷售住家用房屋，則按稅率2%課徵房屋稅。

盧秀燕 台中市 宿舍 囤房稅

延伸閱讀

影／主持高階警官布達 盧秀燕：酒駕致死降幅六都第一

跨站天橋今動工 1年後清水站前後通行不需繞遠路

盧秀燕：疫苗護照應由中央規劃全國一致

最新聲望調查！綠營猛轟 盧秀燕中台灣滿意度逆勢漲3%

相關新聞

台中擬調囤房稅率最高3.6% 盧秀燕：多4億補貼弱勢

台中市政府今發布囤房稅修正草案公報，持有非自住房屋訂差別稅率，擬3戶以下每戶按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅...

物價飛漲 台中大里瑞城里活動中心10次招標才成功

台中市大里區瑞城里活動中心興建工程，發包時歷經連續多次流標，在工程經費由2500萬元追加至4200萬元後，總算在第10次...

影／主持高階警官布達 盧秀燕：酒駕致死降幅六都第一

因應警政署人事陞遷異動調整，台中市警局有12名高階警官職務異動，台中市警局今天下午舉辦布達典禮，由市長盧秀燕主持。盧秀燕...

南投原鄉歐風違建兒蓋的 代理鄉長：依法查處該罰就罰

南投縣仁愛鄉「伴天聊」露營區遭人爆料，違法私蓋2棟歐式民宿，因該業者是當地代理鄉長張子孝的兒子，被質疑以權勢蓋違建，縣府...

影／顏清標任鎮瀾宮董事長遭質疑 民政局：林佳龍任內備查

台中市中二選區立委補選落幕，但「打顏」力道未歇，有民代爆顏清標戶籍不在大甲53庄內，不符鎮瀾宮組織章程，但資深信徒代表指...

員林幸福卡今啟用 一萬人已辦卡享600元開卡禮

彰化縣員林市幸福卡今天起正式啟用！員林市長游振雄表示，公所與宏碁智通、悠遊卡公司合作發行的「員林幸福卡」，6歲以上市民可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。