台中擬調囤房稅率最高3.6% 盧秀燕：多4億補貼弱勢

台中市政府今發布囤房稅修正草案公報，持有非自住房屋訂差別稅率，擬3戶以下每戶按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅率，另擬訂配套措施。市長盧秀燕今表示，調整稅率主要為平抑房價，92%市民不受影響，修正草案公告後將召開公聽會，送台中市議會審議，若通過實施，增加稅收將運用在弱勢或青年租屋補貼。

盧秀燕表示，目前非自用住宅稅率是1.5%，未來持有越多戶稅率越高，預估這次稅率修正受影響屋主約8.7萬人、10.6萬戶，為市庫增加4億房屋稅。盧市長強調，調高囤房稅率，是為了要抑制房價增長，讓弱勢民眾及年輕人更買得起房子，且增加的稅收未來將作為弱勢民眾或年輕人租屋補貼。

地方稅務局長沈政安指出，房價高漲，年輕人買房不易，為符合量能課稅、租稅公平、抑制房產炒作，將調高非自住住家用房屋稅率。市府預告後將舉辦多場公聽會，蒐集各界意見。

沈政安說，自治條例修正草案已進入預告程序，修正重點除訂定差別稅率提高非自住住家用房屋稅率外，讓稅制更合理。除自住、公益出租人出租使用房屋仍採稅率1.2%課徵、社會住宅仍減徵20%不受影響外，其他供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工停車使用的地上房屋、包租代管的租賃住宅等，將維持稅率1.5%課徵房屋稅；另起造人新建2年內待銷售住家用房屋，則按稅率2%課徵房屋稅。