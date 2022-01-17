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物價飛漲 台中大里瑞城里活動中心10次招標才成功

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區瑞城里活動中心興建工程，發包時歷經連續多次流標，市議員李天生（右）要求民政局長吳世瑋應核實編列工程經費，避免出現連續流標情形。圖／李天生提供
台中市大里區瑞城里活動中心興建工程，發包時歷經連續多次流標，市議員李天生（右）要求民政局長吳世瑋應核實編列工程經費，避免出現連續流標情形。圖／李天生提供

台中市大里區瑞城里活動中心興建工程，發包時歷經連續多次流標，在工程經費由2500萬元追加至4200萬元後，總算在第10次招標時順利標出。市議員李天生今批評，除受到營建工料上漲影響外，市府訂定各項工程底價偏離市場行情，造成工程屢屢流標，需被迫減項發包或追加預算因應，影響地方建設推動，要求重視檢討。

另外，大里區的大元、中新2里人口高達約1萬多人，現有大元里活動中心空間不足，中新里則沒有土地興建活動中心，各界爭取在開闢大元公園時預留興建聯合活動中心空間，規畫單位日前已提出先期規劃期末報告。李天生亦要求必須如實編列經費，一次完成發包作業。

民政局長吳世瑋說，去年營建物料上漲甚多，實在難以掌握；不過，市府會緊盯物價因應，以順利完成發包作業。

李天生說，大里瑞城里目前是借用瑞和宮地下室做為活動中心，不過該建物是危樓，亟需遷建。經區公所爭取撥用成功路和成功路448巷口處的一處國有土地，並編列2500萬元經費，才開始著手興建。瑞和宮也配合捐贈500萬元充實內部設施，期盼打造具有代表性的地標。

他說，因工程連續多次流標，市長動用預備金補助1700萬元，工程經費追加至4200萬元後，終於在第10次招標時順利標出，預計在農曆年後動工。

李天生指出，市府訂定工程底價遠低於市場行情，造成各項工程不是被迫減項發包，就是需要辨理追加預算，出現工程進度延宕。他要求通盤檢討，設法核實編列工程經費，避免出現連續流標情形。

瑞城里活動中心興建工程為3樓建築，包括多功能化活動場地、親子教室、緊急防災應變中心、地景連結開放廣場及綠美化，李天生提醒注意停車問題及廁所位置，同時瑞和宮配合捐贈500萬元，希望一併完成內部設施，避免困擾。

台中市大里區瑞城里活動中心興建工程為3樓建築，包括多功能化活動場地、親子教室、緊急防災應變中心、地景連結開放廣場及綠美化，預計在農曆年後動工。圖／李天生提供
台中市大里區瑞城里活動中心興建工程為3樓建築，包括多功能化活動場地、親子教室、緊急防災應變中心、地景連結開放廣場及綠美化，預計在農曆年後動工。圖／李天生提供

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