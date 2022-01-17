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影／主持高階警官布達 盧秀燕：酒駕致死降幅六都第一

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局今天舉辦卸、新任分局長、大隊長布達典禮，由市長盧秀燕主持。圖／台中市警局提供
台中市警局今天舉辦卸、新任分局長、大隊長布達典禮，由市長盧秀燕主持。圖／台中市警局提供

因應警政署人事陞遷異動調整，台中市警局有12名高階警官職務異動，台中市警局今天下午舉辦布達典禮，由市長盧秀燕主持。盧秀燕說，台中市是第二大城，交通、治安工作繁重，過去一年台中市警局的成績有目共睹，其中酒駕致死率的降幅是六都第一，此次人事異動，寄予厚望，希望有所表現，全力以赴守護市民安全。

台中市警局今天下午舉辦卸、新任分局長及大隊長的布達交接典禮，由市長盧秀燕主持布達典禮，致詞提到，有民調指出，台中市是最宜居、最幸福、也是退休人士最想居住的城市，而其中最重要指標就是治安、交安，能夠得到此殊榮，有賴於台中市警局積年累月、戮力以赴的結果，「非常感謝警察同仁」。

盧秀燕說，重視市警局的人事異動，因此人事的布達典禮，都會盡力配合參與，此次拔擢異動的高階警官有12名，相信職務異動之後，能對台中市治安、交通有所奉獻，強調「台中是家、市民是家人」，警察與市府的工作一樣，要做好維護市民安全的工作。

盧秀燕提到，市警局有幾項數據明顯進步，其中死亡車禍交通事故，去年發生案件數較前年減少18件18人，另外市警局執行「掃除『醉』犯」、「酒駕大執法」專案，酒駕致死人數也較前年減少7人，降低比率達36.8％，是六都唯一死亡人數減少的城市。

台中市警局表示，此次有12名高階警官異動，其中副局長邱文亮榮調保安警察第四總隊總隊長，保安警察第四總隊總隊長魏慶賢榮調警察局副局長，警政監林宏儒榮調警察機械修理廠廠長，內政部警政署警監督察林漢堂榮調警察局警政監，第三分局分局長張則誠榮陞保安警察第四總隊主任秘書，保安警察大隊大隊長劉其賢榮調臺南市政府警察局白河分局分局長。

另外有6位新任分局長及大隊長異動，原任烏日分局分局長楊川調任第三分局分局長，原任豐原分局分局長吳銘淵調任烏日分局分局長，原任東勢分局分局長劉安杰調任豐原分局分局長，原任交通警察大隊大隊長陳松寅調任東勢分局分局長，原任後勤科科長徐坤隆調任交通警察大隊大隊長，原任督察室督察周俊銘調任保安警察大隊大隊長。

台中市警局今天舉辦卸、新任分局長、大隊長布達典禮，由市長盧秀燕主持。圖／台中市警局提供
台中市警局今天舉辦卸、新任分局長、大隊長布達典禮，由市長盧秀燕主持。圖／台中市警局提供
台中市警局今天舉辦卸、新任分局長、大隊長布達典禮，由市長盧秀燕（左三）主持。圖／台中市警局提供
台中市警局今天舉辦卸、新任分局長、大隊長布達典禮，由市長盧秀燕（左三）主持。圖／台中市警局提供

警察 台中市 盧秀燕

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