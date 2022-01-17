南投原鄉歐風違建兒蓋的 代理鄉長：依法查處該罰就罰

南投縣仁愛鄉「伴天聊」露營區遭人爆料，違法私蓋2棟歐式民宿，因該業者是當地代理鄉長張子孝的兒子，被質疑以權勢蓋違建，縣府今發函要求公所依規查報違建。張姓業者解釋，該建築未開放營業，僅供自己或親友居住，將依法申請補照；張子孝則強調，兒子有錯仍會依法查處，該罰就罰不會寬貸。

據了解，伴天聊露營區位在仁愛鄉新生村眉原部落，占地約5公頃，自2016年起營運至今，而園內除有53個營位供露營用，還有2棟歐風民宿建築，屋內有熱水器、冷氣、簡易廚房等，屋旁還能烤肉、泡茶，豪華又氣派；只是，該地段非都市計畫區，興建須向當地公所申請建照，但2棟民宿都沒申請，屬違章建築。

而因該露營區張姓業者是代理鄉長張子孝的兒子，未經主管機關仁愛鄉公所許可申照就私蓋民宿，被質疑是仗著老爸權勢蓋違建，而遭到爆料舉發，該違建案因此曝光；對此，張姓業者解釋，這2棟建物雖興設完成，但未開放營業，僅供自己和親友住，因想連同露營區申請休閒農場，才尚未請照，後續會依法申請補照。

針對該露營區違建案，仁愛鄉公所表示，建設課人員最快明、後天就會前往現勘，查報結果後續也會送縣府查處。

縣府建設處則表示，該露營區建物先前就曾被檢舉，是遭查報有案的一般違建，已納列管排拆，因被重新檢舉，今再發函給公所要求重新查報，確認是否有再新增違建範圍或還在施工中，若施工中將優先拆除。

建設處也提到，該違建案屬一般違建，並非施工中、法院判決要拆、違反重大公安、配合重大建設及特定地區等優先拆除違建，因此依法列管排拆；而其未請照先蓋可依建築法處以建築物造價千分之50以下罰鍰，後續查察若屬「程序違建」就可依規申請補照，若請照未成將要求持有人拆除，或依規定列管排拆。