員林幸福卡今啟用 一萬人已辦卡享600元開卡禮

彰化縣員林市幸福卡今天起正式啟用！員林市長游振雄表示，公所與宏碁智通、悠遊卡公司合作發行的「員林幸福卡」，6歲以上市民可以申辦，只要辦卡公所就為市民儲值600元開卡禮，持卡可免費搭乘幸福巴士，並享有特約商店優惠，還可繳納醫院掛號費、到圖書館借書等功能，要讓市民生活智慧化、福利數位化。

員林市公所今天舉辦「一卡在手、幸福員林」幸福卡正式啟用儀式，由員林市長游振雄、彰化縣副縣長洪榮章、員林市代會主席賴東位、台灣微軟經理周金龍、宏碁智通總經理游明豐、悠遊卡公司副總經理林季良等人主持幸福卡感應多元支付驗票機儀式。

游振雄說，員林市應是全台第一個比照縣市發行「市民卡」的鄉鎮，感謝市代會支持，公所今年編列7000多萬元將為辦卡市民儲值600元開卡禮，雖部分市民抱怨辦卡需要提供身分證和照片很麻煩，是因為幸福卡是有市民卡身分辨識功能，且為記名悠遊卡，更有掛失後餘額返還服務、也整合圖書館借書證等擴充功能，還可綁定銀行做行動支付，透過小額支付功能，要讓市民享受到生活便利性，未來還會繼續加值福利「一定會做到讓市民有感的福利。」

洪榮章說，員林公所很努力整合資源發行幸福卡，智慧化、科技化的生活是政府未來施政努力的目標，福利數位化也是趨勢。

公所開放申請幸福卡一個月已逾一萬人申請，預計3月將開放線上申請，目前也有一百多家店家加入特惠店家，前150家店家數位支付免裝機費，目前還有約廿個名額。

游振雄說，希望藉由配合發行幸福卡，建立智慧型城市，讓各地來的遊客有更方便的行動支付消費環境，可以帶動在地消費。