春節防外來垃圾入侵 北斗快閃清點清運外加監視錄影

彰化縣各鄉鎮市春節連假期間停收垃圾3至5天，北斗鎮過去放置垃圾子車方便鎮民丟垃圾，卻被鄰近鄉鎮民眾丟馬桶、桌椅等中型廢棄物，鎮公所去年改為快閃定點清運，成效不錯，今年續辦，另租用移動式監視錄影機監視北斗國中周邊道路和空地，防止成為濫丟垃圾的破口。

北斗鎮公所今年大年初一到初四停收垃圾，這段期間在鎮內分三條路線，各設置4個清運快閃點，每個駐點停留55分鐘至1小時，另針對北斗國中、居仁里寶籃宮這兩處有寬敞但車流量不大，因此變成年假新興髒亂點，鎮公所將放置監視錄影機加強監視，依廢棄物清理法開單告發偷倒垃圾者。

北斗鎮公所指出，以前在全鎮放置13個垃圾子車，春節連假期間給鎮民丟垃圾，結果鄰近鄉鎮民眾趁機偷倒，鎮公所去年改為定點定時清運，清潔隊員站在清潔車旁邊看著，產生很大的遏阻作用，可是偷倒垃圾者改把廢棄物丟在北斗國中和寶籃宮旁邊，鎮公所今年雙管齊下防止偷倒。

北斗鎮公所發出春節停收垃圾的宣傳單，第一次印有QR Code，鎮民用手機掃描後進入鎮公所春節清運垃圾的APP，即可知道初一到初四到哪裡丟垃圾。

二林鎮公所配合國家環境清潔周，今天全鎮27里的里長、社區發展協會理事及幹部，到鎮立圖書館參加誓師大會，高呼「清潔家園逗陣來，除舊布新迎虎年。」鎮長蔡詩傑說，各里或社區有環保志工隊，平常每月有1至兩天的清潔環境活動，國家環境清潔周27里總動員先後打掃，讓二林鎮更乾淨。

今年春節連假長達9天，二林鎮清潔隊隊長楊勝偉說，清潔隊員主動協商和達成共識，初一至初三停收垃圾，初四、初五恢復清運，等年假結束，一切正常清潔，至於定點清運從1月30日至2月6日暫停。