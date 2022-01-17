跨站天橋今動工 1年後清水站前後通行不需繞遠路

台中市政府建設局興建「清水車站人行跨站天橋」今天開工，市長盧秀燕出席動土典禮表示，工程規劃橋長46公尺、總工程費達7617萬元，預計1年後完工，大幅節省旅客通行時程，也紓緩周邊交通壅塞問題。

盧秀燕表示，清水車站無後站設計，前、後站往來民眾須繞道而行，為實現清水區居民多年來期盼，市府團隊努力爭取經費，分別在去年及今年編列經費，預計一年左右完工，她感謝議會及各方支持，完工後讓民眾更便利通行。

跨站天橋除於前後站設置電梯方便嬰兒車、身障及需要的民眾通行，更有景觀功能，橋體以清水「牛罵頭」意象設計，夜間搭配投射燈光，在夜空中呈現「清水之眼」，未來將成為美麗的新打卡景點。

台中市建設局表示，因人行橋梁施工會跨越清水車站鐵路，並緊鄰鐵路上方二萬五千伏特電車線，施工難度高，施工階段將請廠商妥善規劃工序及工程介面銜接，感謝台灣鐵路局無償提供土地使用；為便利民眾通行，橋體設置無障礙電梯2座，使公共工程更具實用性、便利性、景觀性及服務性。

建設局說明，人行跨站天橋完工後將建立更安全人行空間環境，原通行方式步行須25分，開車須8分鐘以上，新建人行橋步行只須3分鐘即可到達前站，節省通行時程，更有效紓緩前站停車空間不足問題及增加後站接送乘客停等空間。

今天動土典禮，市長盧秀燕、秘書長黃崇典、建設局長陳大田和台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、王立任及多位里長到場。