盧秀燕：疫苗護照應由中央規劃全國一致

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，雙北擬推行「疫苗護照」，台中市長盧秀燕今天表示，疫苗護照應全國一致，由中央統一規劃和發布，護照統一化並整合。

盧秀燕今天出席溫寮溪旁聯絡道路新闢工程開工動土，針對疫苗護照相關問題，她接受媒體聯訪表示，她個人比較建議疫苗護照應全國一致，若各個縣市有自己的護照制度，民眾到不同縣市使用不同護照及制度會有困擾，同島一命、全國一致，由中央統一規劃和發布，同時把護照統一化並整合。

媒體進一步詢問，中央有意開放核食的傳聞，盧秀燕指出，她始終主張人民的健康跟食安至高無上，不能夠交換、也不能夠出賣；中央曾說一旦開放核食，可到國外去查廠，但是目前全世界疫情嚴重，中央如何執行查廠工作，建議應向人民說清楚講明白，同時要告訴民眾未來如何把關、如何檢驗等，跟人民溝通、對話。

台中市大甲區溫寮溪旁聯絡道路新闢工程今天動工，全長2.75公里（含橋梁2座）、道路寬15公尺，預計113年底完工。

盧秀燕致詞表示，地方居民10多年來期盼再增加一條聯外道路，因新闢工程經費龐大，多年來無法開工。她上任後爭取，歷經6次流標去年開工，完工後可紓解甲后路及甲東路車流、縮短約半小時進入大甲市區車程。

立法院副院長蔡其昌表示，溫寮溪聯外道路是他倡議，歷經胡志強、林佳龍及盧秀燕三任市長都支持，原本通到大安區福興里，因經費高達新台幣50多億元，後縮短道路，經費變成10多億元，林佳龍任內辦理土地編及山坡地環評等，現在才得以順利動工。