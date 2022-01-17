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二林鎮今收新春大禮 清運小巷住戶垃圾添利器　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮公所收到榮成紙業公司捐贈車小型清潔車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮公所收到榮成紙業公司捐贈車小型清潔車。記者簡慧珍／攝影

農曆春節將屆，彰化縣二林鎮公所今天收到大禮，榮成紙業公司贈送一輛容量6立方米清潔車，為鎮公所再添一輛可以穿梭4米小巷的運輸垃圾工具；鎮長蔡詩傑說，春節初一到初三期間二林鎮停收垃圾，將出動移動式監視器到東螺溪畔等邊陲地帶監視錄影以防偷倒。

二林鎮公所今天在鎮立圖書館廣場，舉辦境清潔週誓師大會暨榮成紙業捐贈垃圾車儀式，相關活動開始前，鎮公所先在館內表揚獲得環保署去（110）年度綠意社區環境教育的12個績優得獎社區，並抽出10個里參加今年國家清潔週村里整潔度評比，本（1）月24日至28日接受考核，選出佳作到特優共6里，可獲禮券1000至3000元。

二林鎮公所10年前曾得到榮成紙業捐贈一輛維修路燈車輛，去年鎮長蔡詩傑拜會地方時，聊到鎮公所很多聚落道路狹窄，一般容量的清潔車無法進入，全鎮只靠一輛車齡超過10年、容量6立方米的清潔車到這些地方清運垃圾，榮成紙業獲悉之後，主動表達願意捐贈一輛小型清潔車。

榮成紙業主任蘇正忠、廠長林鴻志代表公司出席捐贈儀式，鎮長蔡詩傑說，這輛小型清潔車由不鏽鋼打造，有油壓等設備，車價約300萬元，多一輛小型清潔車，不但提高清運效率，也不至於發生原有小型清潔車保養維修時，要出動資源回收車代收垃圾的狀況。

蔡詩傑又說，鎮公所不只在國家清潔隊維護環境，將延伸到平日生活，成為日常的一部分，因此清潔隊春節後會成立宣講團，招募種子教師到學校和社區宣導垃圾分類和資源回收。

彰化縣榮成紙業公司捐贈小型清潔車給二林鎮公所。記者簡慧珍／攝影
彰化縣榮成紙業公司捐贈小型清潔車給二林鎮公所。記者簡慧珍／攝影

春節 資源回收

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