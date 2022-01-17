南投橋聳雲天綠雕園區總算完工 春節開園試營運
國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」耗時逾3年打造，近期完工，下周將進行花藝及樹石布展，預計配合「2022南投燈會」29日登場，同步開園試營運，春節期間免門票，還有小農市集，盼吸引遊客衝高園區人氣，帶動地方商機。
縣府指出，國6國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，均高55米，最高處70米，匝道線形優美曾獲選「公路八景之首」具觀光潛力，為此規畫融合綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景，且斥資3千萬多元打造成為「綠雕園區」。
但因該綠雕園區基地位居國道6號下方，因此9公頃大的園區都須交通部高速公路局承租，相關設計須送該局審議，雙方達成共識才能施工，過程一波三折，歷經3年多時間，園內綠雕、花海、步道、遊客中心及廁所等軟硬體設施總算完工。
農業處長陳瑞慶說，橋聳雲天綠雕園區整體園區現已完工，而「2022南投燈會」將在本月29日登場，屆時將同步開園試營運，而春節期間除了園區內既有造型綠雕、花海及設施，同時將辦理樹石展，相關花藝及樹石陳設預計下周進駐布展。
此外，春節期間同步協請當地福龜休閒農業區進駐，從大年初一至初六設置小農市集，而試營運期間免門票，盼吸引遊客造訪，衝高園區人氣，串連周邊福龜農業區、國姓驛站、九九峰等景點，以及採草莓、蜜棗等休閒農業，帶動地方商機。
農業處也表示，橋聳雲天綠雕園區很適合踏青走春，但周邊聯外道路狹窄，現場將管制實施單向通行，駕車遊客須依交通引導行駛，而入園須遵守防疫規定，戴口罩並保持安全距離，現階段未限制入園人數，但會視中央規定滾動式加強防疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言