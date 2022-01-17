快訊

海底兩萬哩的突襲：東加火山大爆發的「全太平洋衝擊」

獨／F-16V墜機與有毒氣體外洩有關？空軍揭實際情況

南投橋聳雲天綠雕園區總算完工 春節開園試營運

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照

國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」耗時逾3年打造，近期完工，下周將進行花藝及樹石布展，預計配合「2022南投燈會」29日登場，同步開園試營運，春節期間免門票，還有小農市集，盼吸引遊客衝高園區人氣，帶動地方商機。

縣府指出，國6國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，均高55米，最高處70米，匝道線形優美曾獲選「公路八景之首」具觀光潛力，為此規畫融合綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景，且斥資3千萬多元打造成為「綠雕園區」。

但因該綠雕園區基地位居國道6號下方，因此9公頃大的園區都須交通部高速公路局承租，相關設計須送該局審議，雙方達成共識才能施工，過程一波三折，歷經3年多時間，園內綠雕、花海、步道、遊客中心及廁所等軟硬體設施總算完工。

農業處長陳瑞慶說，橋聳雲天綠雕園區整體園區現已完工，而「2022南投燈會」將在本月29日登場，屆時將同步開園試營運，而春節期間除了園區內既有造型綠雕、花海及設施，同時將辦理樹石展，相關花藝及樹石陳設預計下周進駐布展。

此外，春節期間同步協請當地福龜休閒農業區進駐，從大年初一至初六設置小農市集，而試營運期間免門票，盼吸引遊客造訪，衝高園區人氣，串連周邊福龜農業區、國姓驛站、九九峰等景點，以及採草莓、蜜棗等休閒農業，帶動地方商機。

農業處也表示，橋聳雲天綠雕園區很適合踏青走春，但周邊聯外道路狹窄，現場將管制實施單向通行，駕車遊客須依交通引導行駛，而入園須遵守防疫規定，戴口罩並保持安全距離，現階段未限制入園人數，但會視中央規定滾動式加強防疫。

國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」近期完工，春節期間將開園試營運。圖／本報資料照

春節 燈會 國道

延伸閱讀

春節將屆嘉縣拚流感疫苗施打率 雙管齊下增保護力

春節返鄉前務必做好愛車檢查 Ford展示中心暨服務廠春節服務時段公告

春節近 白河區公所邀書法老師揮毫逾450人索取

台股1/31至2/4春節休市五天 1/22不交易亦不交割

相關新聞

花780元中125萬元青宅！彰化振興加碼頭獎得主工地上班

彰化縣政府今天上午舉辦振興加碼第一次抽獎，頭獎是一房型價值125萬元青年住宅，幸運得主是在營建工地上班的黃先生，是在一家...

二林鎮今收新春大禮 清運小巷住戶垃圾添利器　

農曆春節將屆，彰化縣二林鎮公所今天收到大禮，榮成紙業公司贈送一輛容量6立方米清潔車，為鎮公所再添一輛可以穿梭4米小巷的運...

南投橋聳雲天綠雕園區總算完工 春節開園試營運

國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」耗時逾3年打造，近期完工，下周將進行花藝及樹石布展，預計配合「2022南投燈會」...

紓解大甲聯外車潮 溫寮溪旁聯外道路今開工後年完工

台中市大甲溫寮溪旁甲后路到經國路的聯絡道路新闢工程今天開工，全長2.75公里，含2座橋梁、寬15公尺，預計民國113年底...

大甲幸福里缺自來水管線 蔡其昌爭經費延管

台中市大甲區幸福里缺少自來水管線，立法院副院長蔡其昌爭取6720萬元做延管工程，要解決民生用水問題，今天各單會現場會勘，...

台21線中潭公路建置完成區段測速 今年4月25日正式啟用

台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速行駛，南投縣警局去年起，啟動區段測速作業，今年初完工後，新增啟用區間平均速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。