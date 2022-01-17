花780元中125萬元青宅！彰化振興加碼頭獎得主工地上班

彰化縣政府今天上午舉辦振興加碼第一次抽獎，頭獎是一房型價值125萬元青年住宅，幸運得主是在營建工地上班的黃先生，是在一家汽車旅館住宿消費780元，他接到縣長王惠美電話時，一時還無法意會，主持人藝人沈玉琳還要他告訴朋友，「我有厝了，不做了。」引來眾人大笑。

彰化縣政府去年月15日到今年6月30日推出振興加碼「花在彰化，好禮一把抓」活動，所提供抽獎獎項總價值三千多萬元，最大獎伸港鄉百萬青年住宅，將抽獎3次共3戶，若不符承購資格、或想放棄承購的中獎者也可換現金。貳獎是市價5萬多元的「摩特動力」電動機車100台，還有1萬8000個現金紅包獎，只要在彰化消費滿200元以上，上網登錄發票即可參加抽獎，分別在今年1月、4月及7月抽獎。

彰化縣政府指出，第一次抽獎的發票截止日是本月15日，共超過500萬多次交易，總消費額是26.2億元，十分驚人，顯然用青年住宅提供抽獎，已發揮效果，相對地，去年的三倍券加碼活動的消費金額才兩億元，相差懸殊。

今天第一次抽獎，是由律師見證下，採直播方式公開抽獎，共抽出青年住宅一戶、電動機車、紅包等共6021個獎項，頭獎抽出幸運得主是黃先生，他是在一家汽車旅館住宿消費780元獲獎。縣長王惠美特別打電話跟他恭喜，第一通電話沒有接通，第二通到時，一時沒有意會時，直到王縣長提醒時，才說知道有這次抽獎活動，接電話時十分嘈雜，訊號不清楚，他表示是在營建工地工作。

王惠美表示，第一次抽獎沒有中的民眾不要灰心，4月份會有第二次抽獎，第二次抽獎只要累積登錄消費金額滿60億元，還會再加碼，將加碼50個2萬元的現金獎、10台電動機車，1房青年住宅由1間再加碼1間，且第500萬個抽獎序號後的幸運兒，以百萬序號為倍數，也就是500萬、600萬、700萬等等，以此類推符合資格的幸運兒，經核對領獎資格無誤後，不用抽就可直接獲得1萬元現金紅包，歡迎全國民眾來彰化共襄盛舉，把錢「花」在彰化。

王惠美說，第一次抽獎總共有6021位幸運得主，因人數滿多，將會在2天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，也為了避免得獎者舟車勞頓，並降低染疫風險，縣府這次也特別推出「以網路取代馬路」，開辦「電子送件領獎」，只要30日內把領獎三項文件，也是就登錄會員的身分證、發票或收據與存摺拍照回傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，將盡快發放，趕在過年前拿到現金紅包，可在過年期間在彰化繼續消費，還有下一波中獎的機會。詳細抽獎辦法請參閱「振興經濟彰化加碼」網站。