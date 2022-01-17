大甲幸福里缺自來水管線 蔡其昌爭經費延管

台中市大甲區幸福里缺少自來水管線，立法院副院長蔡其昌爭取6720萬元做延管工程，要解決民生用水問題，今天各單會現場會勘，延管工程預計今年10月施工，明年1月完工通水。

大甲區幸福里東明路及長安路多有無裝設自來水用戶，為解決民眾用水問題，立法院副院長蔡其昌今天邀經濟部水利署副署長黃宏莆、台中市政府經濟發展局和台灣自來水公司工務處等相關單位人員到場會勘。

蔡其昌表示，大甲區幸福里的自來水管線每戶成本皆低於60萬，自來水公司都會對延管工程進行補助，他希望里長跟住戶們都能多加宣傳，通知左鄰右舍盡快申請自來水管線的裝設，把握這次工程的機會，讓自己與家人都有安全的用水。

台中市議員施志昌表示，此次延管工程包含將進行路平專案的長安路，希望居民能夠盡快來申請管線的裝設，在市議會他也會盡力來配合爭取路平經費的補助，讓大家除了有安全衛生的自來水可用，同時也保障大甲居民的用路安全。