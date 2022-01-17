紓解大甲聯外車潮 溫寮溪旁聯外道路今開工後年完工

台中市大甲溫寮溪旁甲后路到經國路的聯絡道路新闢工程今天開工，全長2.75公里，含2座橋梁、寬15公尺，預計民國113年底完工，總工程15億2110萬元，市長盧秀燕主持開工典禮表示，道路完工後，可紓解甲后路及甲東路車流、縮短約半小時進入大甲市區車程，也有助強化大甲、外埔地區的聯外交通。

「送給大甲、外埔最好的農曆新年禮物！」盧秀燕表示，大甲、外埔地區主要聯外道路甲后路車流量大、經常塞車，地方居民近20年來期盼再增加一條聯外道路，但新闢工程經費龐大，多年來無法開工，她上任後逐步編列預算、爭取補助、確認路線並發包，雖受疫情及大宗物資劇烈波動影響，歷經6次流標及調整預算，去年底已發包成功，完工後將大幅降低大甲、外埔地區塞車。

盧秀燕表示，市府回應地方需求，讓工程於農曆年前開工，她感謝身為大甲人的秘書長黃崇典、建設局工程團隊努力為這項工程籌經費、做規劃，也感謝立法院副院長蔡其昌協助市府向內政部爭取6億元生活圈道路補助，並感謝多位地方議員支持市府編列9億元預算，今天才能順利開工。

立法院副院長蔡其昌表示，這條聯外道路自前交通部長毛治國時期即開始規劃，感謝歷任台中市長胡志強、林佳龍，以及盧秀燕都支持這項計畫，經過多年預算爭取、土地解編、路線變更等程序，中央地方攜手合作，完工後將可紓解甲后路國道3號大甲交流道的車流，造福大甲居民。

建設局長陳大田說明，甲后路（市道132線）平時匯集主次幹線，車流量大、交通號誌也多，國道3號大甲交流道是外縣市進入大甲區的主要道路，加上132線外環道車輛匯入，導致連接交流道往大甲方向的甲后路容易塞車，一到假日更是車陣長；而甲后路進大甲市區時需穿越鐵路地下道，也形成交通瓶頸，種種狀況讓甲后路交通非常壅塞，因此市府規劃聯外道路新闢工程。

陳大田說，為有效解決甲后路國道3號大甲交流道塞車狀況，市府規劃由大甲區經國路沿溫寮溪接至外埔區甲后路四段，提供完整的聯外道路讓車潮有效引流，工程總工程費約15億2110萬元，工程費11億6110萬元、用地費3億6000萬元，其中為減輕市庫負擔，市府爭取內政部營建署納入生活圈道路交通系統建設計畫，補助6億8460萬元。