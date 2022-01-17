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台21線中潭公路建置完成區段測速 今年4月25日正式啟用
台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速行駛，南投縣警局去年起，啟動區段測速作業，今年初完工後，新增啟用區間平均速率執法設備，公告今年4月25日開始，針對台21線北向53.8公里至51.1公里，偵測長度2.73公里，南向51.1公里至53.9公里，偵測長度2.8公里，限速60公里，採用新型影像辨識技術，將針對往來違規車輛進行拍照後，再逕行舉發。
南投縣警局交通隊統計，中潭公路是往來埔里至魚池前往日月潭風景地區重要道路，近3年來，埔里鎮桃米路段共發生7例超速失控翻車及自撞護欄死亡事故，另受傷事故則發生163件，因超速行駛導致意外迭出不窮，過去因執法地點及時間，無法全天候配置警力進行執法，因而決定善用科學儀器交通執法專案，以科技輔助系統設備，取代執法人力。
交安組長李安景表示，選擇台21線51.1公里至53.8公里的下坡路段，多彎道且長下坡，影響附近居民與道路交通安全時常收到民眾反映，因而向交通部提出需求，爭取400萬元經費補助，設置區間測速執法設備，採用台製廠商研發設備，在長2.7公里的下坡易肇事路段，利採用新型影像辨識技術，進行區間測段，對違規車輛拍照後逕行舉發，強調公告即日起至4月24日止為宣導期。
中潭公路桃米至大雁段的長下坡加上多彎道，車輛經常超速發生車禍，不少網友聽說今年4月25日將啟用區段測速照相設備，反映區間測速和固定式測速照相不同，科技執法設備反而只會更危險，一直看時速表怕超速，卻沒注意前方車況，減速反而更會塞車，警方對此表示會加強宣導並執法。
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