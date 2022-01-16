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八卦山脈田中段連死二隻水鹿 疑中毒而亡

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮山腳路附近樹園旁昨天發現一隻死亡水鹿，該區域近3個月內已傳出二起水鹿不明死亡案件。圖／民眾提供
田中鎮山腳路附近樹園旁昨天發現一隻死亡水鹿，該區域近3個月內已傳出二起水鹿不明死亡案件。圖／民眾提供

彰化縣田中鎮山腳路附近樹園旁昨天發現一隻死亡水鹿，該區域近3個月內已傳出二起水鹿不明死亡案件，彰化縣動物防疫所表示，依動物保護法規定，若宰殺或傷害動物，可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。

這隻逾百公斤的水鹿15日被民眾發現死亡在復興里與頂潭里交界處一處樹園裡，民眾通報田中公所清潔隊處理，這已是該地區三個月來第二起通報水鹿死亡案件，由於水鹿死亡地點並非在路上，不是被車撞死的「路殺」，民眾懷疑水鹿可能是被毒死，到底是水鹿自己吃到有毒食物，還是遭毒殺不得而知。

由於水鹿多棲息於中、高海拔地區，目前發現的水鹿可能是民間飼養場跑出的水鹿，經過多年自行繁殖而移居到八卦山脈一帶，近年在二水、芬園等地都頻傳「路殺」水鹿，還有水鹿誤闖民宅，被人亂棒打死，幾年前也曾有人在社頭清水岩十八彎古道看到水鹿，竟把水鹿打死還「大卸八塊」，遭人報警處理。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，水鹿很容易受到驚嚇，被路殺撞死的情況也時有所聞，但若民眾傷害水鹿依動物保護法規定，可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

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