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南投整合式篩檢服務1年檢查5000人 今年再辦50場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣衛生局去年辦理56場整合性健檢活動服務逾5000人次，其中追蹤或轉介就醫2000多人。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局去年辦理56場整合性健檢活動服務逾5000人次，其中追蹤或轉介就醫2000多人。圖／南投縣衛生局提供

為彌平醫療城鄉差距，預防疾病發生，南投縣衛生局每年到全縣偏遠社區辦理整合性健檢活動，透過近便性提高居民篩檢意願，去年共辦56場服務逾5千人次，其中追蹤或轉介就醫2千多人，今年也將循往例延續辦理預估提供50場服務。

衛生局指出，南投縣境多山且遼闊，不少社區村落生活機能也不佳，難吸引醫事人力開業，醫療資源存在城鄉差距，又因高齡化、交通就醫不便等問題易延遲就醫，而小病拖成大病，為消彌城鄉健康不平等，因此規劃提供社區預防保健服務。

為了讓使民眾無須勞途奔波到醫院就能獲得近便性的篩檢服務，每年在全縣13鄉鎮市偏遠社區偏遠社區辦理整合性健康篩檢活動，而去年共辦理56場活動統計服務人數達5102人，其中以疑似血壓、血糖、血脂異常位居前三名。

衛生局表示，去年整合性健康篩檢5102人，以疑似血壓異常個案最多有2283人，疑似血糖異常640人、疑似血脂異常632人、子宮頸癌疑似異常16人、大腸癌疑似異常85人、乳癌疑似異常53人、口腔癌疑似異常18人等。

衛生局長陳南松說，針對疑似異常個案篩檢，醫療院所會進行後續追蹤或轉介就醫，讓患者盡早接受妥適的治療，以維護健康，並呼籲，為預防疾病發生，平日除了均衡飲食、養成規律運動，也要定期接受健康篩檢，才能早期發現及早治療。

今年將持續在縣內提供50場整合式健康篩檢，涵蓋成人預防保健、子宮頸抹片、乳房攝影、大腸癌大便潛血、口腔癌口腔黏膜、BC肝炎等檢查，符合篩檢年齡者持健保卡就可檢查，相關篩檢訊息及條件將陸續公告可上衛生所或醫院網站查詢。

南投縣衛生局去年辦理56場整合性健檢活動服務逾5000人次，其中追蹤或轉介就醫2000多人。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局去年辦理56場整合性健檢活動服務逾5000人次，其中追蹤或轉介就醫2000多人。圖／南投縣衛生局提供

衛生局 子宮頸癌 大腸癌

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