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你丟我撿！員林國宅廢家具爆量 堆至馬路邊綿延百公尺

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林清潔隊訂今天員林國宅住戶可將廢家具放置在人行道，清潔隊將明天上午將清運，不過今天廢家具爆量，都堆置在馬路邊了。圖／民眾提供
員林清潔隊訂今天員林國宅住戶可將廢家具放置在人行道，清潔隊將明天上午將清運，不過今天廢家具爆量，都堆置在馬路邊了。圖／民眾提供

彰化縣員林市公所配合國家清潔周及春節垃圾清運計畫，年前提供免費清運大型廢家具，員林國宅訂於今天可以放置廢家具，不僅因國宅戶數多，附近也有民眾來棄置廢家具，造成國宅前從人行道堆置滿到馬路，清潔隊隊長黃吉城說，預計17日上午將清運，也請民眾堆置時勿佔用馬路。

黃吉城說，員林市清潔隊已於1月7日到14日開放給民眾登記免費清費大型廢家具，共登記2400多件清運，預計下周就將清運完；而員林國宅因多達700多戶，每年都由清潔隊約定特定日期前往清運，今年則訂16日住戶可將廢家具放置在人行道，17日上午清潔隊將清運。

不過今天到下午員林國宅前已被堆置上百公尺廢家具，住戶說今年好像比往年更爆量，廢家具都快成為一座小山，更有不少非國宅的民眾載來丟，不過有些椅子、桌子、甚至玩具雖舊了，但還可用，也有民眾來撿寶，成為「你丟我撿」另類免廢市集。

黃吉城說，由於部分民眾要到假日才能處理家中廢家具，經與里長協商，若是員林國宅附近住戶拿來棄置的廢家具清潔隊也會一併處理，不過希望民眾堆置時，放置在人行道，勿隨意堆放在馬路，以免造成人車通行危險。

員林清潔隊訂今天員林國宅住戶可將廢家具放置在人行道，清潔隊將明天上午將清運，不過今天廢家具爆量，都堆置在馬路邊了。圖／民眾提供
員林清潔隊訂今天員林國宅住戶可將廢家具放置在人行道，清潔隊將明天上午將清運，不過今天廢家具爆量，都堆置在馬路邊了。圖／民眾提供
員林國宅住戶的廢家具有些還可使用，也有民眾來撿寶，成為「你丟我撿」另類免廢市集。圖／民眾提供
員林國宅住戶的廢家具有些還可使用，也有民眾來撿寶，成為「你丟我撿」另類免廢市集。圖／民眾提供

國宅 人行道

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