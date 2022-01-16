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江啟臣與會計師公會送暖 贈米1000公斤給台中山城地區

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委江啟臣今天和會計師公會辦贈米活動，贈米1000公斤給台中山城地區。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣今天和會計師公會辦贈米活動，贈米1000公斤給台中山城地區。圖／江啟臣服務處提供

立委江啟臣今天和中華民國會計師公會全聯會、台中市會計師公會、台灣省會計師公會、台灣新世代關懷協會在東勢東聖宮前舉辦「寒冬送暖溫馨關懷」活動，捐米1000公斤給大山城地區的學校、社區關懷據點、鄰里辦公室等地，也讓照顧長者的社區關懷據點，獲得更多幫助。

江啟臣表示，他與會計師公會合作已第4年，會計師公會看似平凡的舉動就像冬天暖陽，為社會的角落注入溫暖與陽光；台中市會計師公會理事長郭聰達說，會計師公會取之於社會、用之於社會，一直以來都投入各項社會公益，他們會持續跟江委員攜手合作，幫助社會各個需要的角落。

舉辦捐贈白米活動，受贈單位包括豐原、大山城等地區，每年都有數十個單位受益，各社區關懷據點，身為照顧地方長者、弱勢族群的第一線，需要各界的協助，才能讓他們協助更多的人。

江啟臣說，會計師公會長期以來默默地幫忙，讓人感動，特別是新冠疫情影響之下，讓社區關懷據點的功能更重要，他期待社會各界能多多幫忙。

立委江啟臣今天和會計師公會辦贈米活動，贈米1000公斤給台中山城地區。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣今天和會計師公會辦贈米活動，贈米1000公斤給台中山城地區。圖／江啟臣服務處提供

江啟臣

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