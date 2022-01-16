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全國書法比賽頒獎 迎新春書法名家揮毫送春聯

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿德林宮今天辦「德林福德盃」全國書法比賽頒獎典禮，暨書法名家揮毫送春聯活動 。圖／德林宮提供
台中市沙鹿德林宮今天辦「德林福德盃」全國書法比賽頒獎典禮，暨書法名家揮毫送春聯活動 。圖／德林宮提供

台中市沙鹿區德林宮今天舉辦全國書法比賽頒獎，也邀請31名書法名家現場揮毫春聯贈送民眾，索取春聯民眾多，大排長龍等著拿春聯迎春節。

德林宮主委王世雄表示，為推展翰墨書香教育，感念土地之神，已連續辦理7屆全國書法比賽，希能藉由書法美學淨化社會風氣，型塑和諧良善人性光輝。

今年的比賽延續辦理勵志組別，參加對象為法務部矯正司所屬機構矯正中之人士，並以「是非不必爭人我，彼此何須論短長，世事由來多缺陷，此身那得免無常。」及「感激傷害你的人，因為他磨練了你的心志，感激欺騙你的人，因為他增進了你的見識，量有多大福氣就有多大。」兩個題目鼓勵受刑人參賽，這次勵志組共收到近500份作品。

今年的比賽共收到來自全國千餘幅作品，去年11月24日完成第一階段初賽，從社會組、高中大專組、國中組、國小高年級組、國小中年級組中各擇優錄取50名，再參加12月4日沙鹿高工進行的現場總決賽，前三名獲獎人員獲頒台中市政府獎狀及獎金，社會組前二名受邀參與今天名家揮毫贈春聯活動。

台中市沙鹿德林宮今天辦「德林福德盃」全國書法比賽頒獎典禮，暨書法名家揮毫送春聯活動 。圖／德林宮提供
台中市沙鹿德林宮今天辦「德林福德盃」全國書法比賽頒獎典禮，暨書法名家揮毫送春聯活動 。圖／德林宮提供
台中市沙鹿德林宮今天辦「德林福德盃」全國書法比賽頒獎典禮，暨書法名家揮毫送春聯活動 。圖／德林宮提供
台中市沙鹿德林宮今天辦「德林福德盃」全國書法比賽頒獎典禮，暨書法名家揮毫送春聯活動 。圖／德林宮提供

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