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影／中捷藍線爭議 林佳龍：我部長任內沒改路線
台中捷運藍線正英站設點爭議，自立委補選延燒到選後也引發大眾關注，交通部前部長林佳龍今到南投出席「台灣消防發展與交流協會」成立大會，針對該爭議，他表示，他擔任部長時「並沒有」更改路線，也非突然轉彎或是很隨性的更改車站位置。
林佳龍表示，一個重大公共工程上千億，是影響一個城市百年發展，對於路線、車站選擇須非常慎重，也要經得起檢驗，他擔任台中市長時規劃大台中捷運路網，而綠線已經通車，藍線行政院也已核定可行性研究，到機場的橘線也已經有規劃，但要怎麼樣打造大台中、甚至中彰投軌道路網需要宏觀的區域廣與治理作為基礎。
林佳龍說，針對某一條的捷運路線也是要經過很嚴格的審查，他相信當時他們提出的可行性研究經過行政院很嚴謹審查後核定，一定有其道理；面對近期外界有些聲音誤會他當交通部長後有去更改路線，但事實上「並沒有」。
林佳龍說，當時是全力協助台中市政府能夠把原來的路線和周邊的配套措施做好，特別像是中捷要開進港區就涉及到未來的「港市合作」，包括像三井Outlet、梧棲漁港、高美濕地等，他當部長時甚至建議再延伸藍線，並非突然間轉彎，或是很隨性的更改車站位置，政府單位也會秉持專業及公正來進行審查，同時期待台中市的捷運路網能夠早日建構完成，讓市民與到訪旅客享受便捷的大眾軌道運輸。
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