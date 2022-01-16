影／中捷藍線爭議 林佳龍：我部長任內沒改路線

台中捷運藍線正英站設點爭議，自立委補選延燒到選後也引發大眾關注，交通部前部長林佳龍今到南投出席「台灣消防發展與交流協會」成立大會，針對該爭議，他表示，他擔任部長時「並沒有」更改路線，也非突然轉彎或是很隨性的更改車站位置。

林佳龍表示，一個重大公共工程上千億，是影響一個城市百年發展，對於路線、車站選擇須非常慎重，也要經得起檢驗，他擔任台中市長時規劃大台中捷運路網，而綠線已經通車，藍線行政院也已核定可行性研究，到機場的橘線也已經有規劃，但要怎麼樣打造大台中、甚至中彰投軌道路網需要宏觀的區域廣與治理作為基礎。

林佳龍說，針對某一條的捷運路線也是要經過很嚴格的審查，他相信當時他們提出的可行性研究經過行政院很嚴謹審查後核定，一定有其道理；面對近期外界有些聲音誤會他當交通部長後有去更改路線，但事實上「並沒有」。