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彰化振興加碼17日抽獎 倒數單日湧進上億元發票登入

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣振興加碼第一次抽獎即將在1月17日登場，抽百萬青年住宅，這兩天民眾爆量登錄發票，造成登錄系統大塞車。本報資料照片
彰化縣振興加碼第一次抽獎即將在1月17日登場，抽百萬青年住宅，這兩天民眾爆量登錄發票，造成登錄系統大塞車。本報資料照片

彰化縣府振興加碼抽獎活動第一次抽獎即將在1月17日登場，不少民眾這兩天趕緊補進度將發票登錄進抽獎系統，但民眾反映，登錄根本大塞車，彰化縣府經綠處長劉玉平說，昨晚爆量登錄發票，抽獎序號爆增30萬筆，單日增加消費發票1億元，首次抽獎序號已結算，今天再登錄的發票要等第二次抽獎了。

不少民眾趕在抽獎前夕登錄抽獎發票，昨天登錄系統瞬間爆量，民眾說，登錄都要等好久，有人昨晚一小時只登入3張發票，民眾說，還有家樂福、金石堂等消費發票竟被顯示為非活動店家，但先前明明登錄過。

劉玉平說，彰化縣府振興加碼明天將舉行第1次抽獎，所以以今天零時做結算，昨晚即湧入7.6萬筆發票登錄，由於每200元就有一個抽獎序號，抽獎序號爆增30萬筆，是平時假日的3倍量；同時瞬間新增1000個會員，達到平日的10倍量，造成系統塞車，作業也當機產生錯誤，不過若顯示「非活動店家」的情況，多數在重複登錄後問題可解。

由於明天將抽獎的序號已結算，今天再登錄的發票得等第二次抽獎了，彰化縣長王惠美今天也在名家送春聯活動中提醒大家如果來不及參加明天第一次抽獎，還有二次抽獎機會民眾可把握。

劉玉平說，統計至16日零時已有近488萬筆序號參加17日抽獎，累積消費金額26億2400多萬，15日當天即增加消費金額1億左右。

王惠美說，彰化振興加碼抽獎活動到今年6月30日，在4月和7月還有二次抽獎，民眾可以趁年節到彰化旅遊，2月15日前有「彰化月影燈季」，大年初一到2月13日在溪州公園還有「花在彰化」活動，民眾到彰化賞燈看花，還可以消費抽大獎。

彰化縣長王惠美今天也在名家送春聯活動中提醒大家如果來不及參加明天第一次抽獎，還有二次抽獎機會民眾可把握。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天也在名家送春聯活動中提醒大家如果來不及參加明天第一次抽獎，還有二次抽獎機會民眾可把握。記者林宛諭／攝影
彰化縣振興加碼第一次抽獎即將在1月17日登場，抽百萬青年住宅，這兩天民眾爆量登錄發票，造成登錄系統大塞車。本報資料照片
彰化縣振興加碼第一次抽獎即將在1月17日登場，抽百萬青年住宅，這兩天民眾爆量登錄發票，造成登錄系統大塞車。本報資料照片

發票 塞車

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