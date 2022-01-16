游錫堃：以大博物館為藍圖 重新規劃民主議政園區

立法院長游錫堃今天表示，將持續投入預算活化民主議政園區，將園區打造成為文化資產類的「民主環境教育場所」，並以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間。

立法院今天在台中市霧峰區的民主議政園區，舉辦「2022壬寅年福虎生豐迎新春活動」，由游錫堃、副院長蔡其昌、台中立委補選當選人林靜儀、明台高中林芳媖董事長與書法名家、現任南投縣文化局長林榮森等人，一同開筆為活動揭幕。

游錫堃開筆迎春以毛筆寫下「民主臺灣迎祥瑞，時刻開館虎生豐」春聯，特別將「民主時刻館」寫入春聯中，祝福新的一年台灣豐盈圓滿。而林榮森也與出席的名家，一同揮毫「虎躍慶康樂，國會迎新春」，祝福虎年家家戶戶闔家康樂。

游錫堃致詞表示，相較立法院的台北院區以立法工作為主軸，他期待民主議政園區，在台中繼續傳承台灣省議會的光榮歷史外，也可成為民眾親近、瞭解立法院及振興地方的重鎮。

他說，將繼續投入預算活化園區，提升展示空間的質與量，改善無障礙設施，爭取認證，將園區打造成為文化資產類的「民主環境教育場所」，並以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間。