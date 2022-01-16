彰化催生3條捷運走到哪了？「大竹鹿港線」將辦說明會

彰化縣正在催生3條捷運路線，其中台中捷運綠線延伸彰化可行性研究仍在行政院審查，彰化縣政府另自行規劃的「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」期未報告已經完成，預定本月21日舉辦兩場地方說明會，待縣議會通過後，預定下半年報請交通部初審，至於彰南捷運則仍在辦理可行性評估中。

台中捷運綠線延伸大坑及彰化線是由台中市政府規劃，彰化延伸線銜接捷運綠線台中高鐵站(G17)，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪大橋沿金馬東路進入彰化縣境內，止於彰化市鐵路高架化後的金馬站，全長約6.59公里，在彰化縣境內共4.09公里，設置3座車站，「烏日-彰化段」199.79億元，彰化縣政府預計負擔約60億多元，完成後，達成中彰30分鐘生活圈的目標。

縣府工務處長林漢斌說，此案可行性評估已由交通部審查通過，目前由行政院國發會審查，由於中央要求加快彰化市東區擴大都市計畫進度，以利配合捷運建設，已由縣府補充資料提供審查中。

至於彰化縣政府辦理的「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，是以紅線R為代號，東起彰化市大竹，西到鹿港轉運站，全長約22公里，預計要設21個停靠站，沿彰南路、中山路到台化廠區，再到台中捷運與彰化捷運及台鐵共構的R6金馬站，再沿金馬路、林森路、洋仔厝溪、鹿港馬鳴路、打鐵厝、彰鹿路、中正路到鹿港轉運站，其中在金馬路與景宗街再分出到台鐵彰化站設有R10a彰化站；主機廠規劃在打鐵厝農場一帶，次機廠在金馬站北側，以方便運輸與調度。

彰化捷運「大竹鹿港線」將採輕軌興建，設定為中運量，總經費約260億元，因自償性不足，預估彰化縣必須負擔超過100億元。由於此路線的道路寬度不足，人口密度較低，路線將分別採高架或平面，另銜接R10a台鐵彰化站的景宗街30公尺計畫道路仍未開闢，部分場站進出則必須徵收私有地，加上彰化站面臨調車模式均有待克服。

林漢斌說，為了聽取民眾對於「大竹鹿港線」的意見，縣府本月21日舉辦2場地方說明會，彰化市場上午10點在「彰化縣立圖書館1樓演講廳」、鹿港鎮場訂下午2點30分在鹿港鎮公所4樓禮堂辦理。說明會後，再提縣議會審查，經補充或修正內容後，希望在下半年前送交通部審查。

至於捷運彰南線，目前也已委託顧問公司辦理可行性評估，由於牽涉範圍及自償等問題更大，訂有短中程配套，最快年底前可完成期末報告。