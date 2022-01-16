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台中外埔寒冬送暖 發送1000份民生物資

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中華民國、台灣省及台中市會計師公會，今天在台中市外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動。記者游振昇／攝影
中華民國、台灣省及台中市會計師公會，今天在台中市外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動。記者游振昇／攝影

中華民國、台灣省及台中市會計師公會，今天在台中市外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動，發送1000包白米、沙拉油等民生物資給弱勢民眾，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌到場協助發送物資。

蔡其昌表示，政府社福系統的資源跟能量有限，如果民間可以加入及協助，台灣是一個非常溫暖良善的社會，這樣的能量或許能感染更多人投入更多的公益。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，會計師公會每年聯合在全國北、中、南等地舉辦寒冬送暖活動，送白米等民生物資給弱勢民眾，今天在外埔區將送出1000份民生物資；大甲警分局外埔分駐所也在現場宣導交通安全。

蔡其昌表示，他每年和台中市議員施志昌服務處，結合全國、台灣省及台中市會計師公會等合辦寒冬送暖活動，至今已辦理6年，透過會計師公會這個有能力、有能量的團隊，在中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿及台中市會計師公會理事長郭聰達等人領導下，每年會計師公會集結能量，用具體行動在海線發送物資。

中華民國、台灣省及台中市會計師公會，今天在台中市外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動。記者游振昇／攝影
中華民國、台灣省及台中市會計師公會，今天在台中市外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動。記者游振昇／攝影

台中市 蔡其昌

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