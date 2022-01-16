台中外埔寒冬送暖 發送1000份民生物資

中華民國、台灣省及台中市會計師公會，今天在台中市外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動，發送1000包白米、沙拉油等民生物資給弱勢民眾，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌到場協助發送物資。

蔡其昌表示，政府社福系統的資源跟能量有限，如果民間可以加入及協助，台灣是一個非常溫暖良善的社會，這樣的能量或許能感染更多人投入更多的公益。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，會計師公會每年聯合在全國北、中、南等地舉辦寒冬送暖活動，送白米等民生物資給弱勢民眾，今天在外埔區將送出1000份民生物資；大甲警分局外埔分駐所也在現場宣導交通安全。