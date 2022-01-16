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彰化文化局邀名家揮毫送春聯 17日首次振興抽獎要把握
彰化縣文化局今天上午在彰化縣立美術館廣場舉辦「福虎生風新春揮毫送春聯活動」，邀請書法名家現場揮毫免費幫民眾寫春聯，彰化縣長王惠美也提醒大家春節期間遊彰化，消費滿200元還可以參加振興加碼抽獎活動，最大獎百萬青年住宅一戶，如果來不及參加明天第一次抽獎，還有二次抽獎機會民眾可把握。
新春揮毫是彰化縣書法家齊聚傳揚書藝的年度盛事，縣長王惠美、彰化文化局長張雀芬今天與各書法學會理事長共同揮毫，現場開放500名民眾免費索取大師墨寶，一大早就吸引大批民眾排隊索取，縣長還有獎徵答送出多幅名家春聯。
王惠美說，彰化文風鼎盛，有許多書法家，所以邀請書法名家為大家揮毫，增添年節氣氛，也祝福大家新的一年平安吉祥賺大錢。
彰化縣府振興加碼抽獎活動即將在1月17日第一次抽獎，王惠美也提醒大家趕快登錄發票抽獎，最大獎項是青年住宅一戶，不過若來不及趕上第一次抽獎，活動到今年6月30日，在4月和7月還有二次抽獎，民眾可以趁年節到彰化旅遊，2月15日前有「彰化月影燈季」，大年初一到2月13日在溪州公園還有「花在彰化」活動，民眾到彰化賞燈看花，還可以消費抽大獎。
彰化縣政府今天邀請16位書法家，包括彰化縣書法學會、甲骨文學會、游藝雅集書學會、崇晉書道學會、逸晉書道學會、墨友書畫學會、君承書畫協會、湘江書畫學會等書法家共襄盛舉，磺溪美展書法篆刻類得獎者也於場揮毫，民眾可以近距離欣賞大師揮毫丰采，現場還有南郭國小扯鈴隊演出、體驗版印年畫，增添節慶熱鬧氣氛。
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