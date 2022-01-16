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國道4號豐勢交流道施工 豐原國豐路臨時封閉時間表
高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須封閉豐原區國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)，進行主線豐原高架橋臨路側施工作業，今年1月份下半月實施日期如下。
國豐路三段日間東行封閉：111年1月26、27日，每日9點到下午4點；國豐路三段日間西行封閉：111年1月19、20、24、25日，每日9點至下午4點。
國豐路三段夜間西行封閉：111年1月17、18、19、20、21、24、25日，每日晚上10點到隔天上午6點；111年1月26、27日，每日晚上8點至隔日上午6點；國豐路三段夜間東行封閉：111年1月26、27日，每日晚上10點到隔日上午6點。
警方建議改道路線：東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段；西行(東勢往國4)：豐勢路二段→豐原大道六段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。
豐原警方表示，交通維持管制期間，請用路人配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。
用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。
豐原分局長吳銘淵表示，國道4號豐勢交流道西入匝道已開放通車，但工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區，遇封閉時段路段請配合路口義交指揮改以替代道路行駛，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛、酒後駕車，以確保行車安全順暢。
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