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北屯兒童圖書館轉型全齡化空間 新館名開放票選

中央社 / 台中16日電

原台中市立圖書館北屯兒童分館進行牆面外觀粉刷修繕、建築主體補強抗震，以及內部升級為全齡化友善圖書館，預計5月完工，即日起台中市政府文化局舉辦新館名票選活動。

文化局今天發布新聞稿，文化局長陳佳君表示，座落在兒童公園內的北屯兒童分館，無法因應北屯區的人口快速成長，圖書館轉型計畫便應運而生；配合台中捷運啟用，鄰近捷運站的圖書館服務範圍將更為寬廣，將全面打造為安全、友善、無障礙的全齡化閱讀空間。

陳佳君指出，除建築主體耐震補強、調整男女廁所數量比例為1：4及哺乳室空間調整及改善外，外牆也立面修繕，將玻璃帷幕面積縮小解決日曬問題，重新規劃入口門廳及內部空間，電梯設備也汰換更新，期待未來能提供更優質且舒適的閱讀環境。

市立圖書館長張曉玲指出，全新風貌的圖書館將提供分齡分眾服務，包含原有兒童閱讀區、親子共讀區設備更新，並增設青少年及樂齡閱讀區，讓更多民眾享受閱讀資源。另因應全齡化服務，未來圖書館將延長開館時段，開放夜間服務至晚間9時。

張曉玲說明，全新風貌圖書館新館名，目前提供以路名為名稱的興安分館或興文分館、以鄰近捷運站名稱的四維分館或是以舊地名命名的二分埔分館等4個選項，更歡迎民眾發揮創意提供更優質的名稱。

圖書館 台中捷運 文化局

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