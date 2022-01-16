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影／慈濟關懷弱勢家庭感恩活動 他從受助戶成為助人者

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
慈濟豐原靜思堂今天舉辦感恩戶活動，100多戶到場。記者游振昇／攝影
慈濟豐原靜思堂今天舉辦感恩戶活動，100多戶到場。記者游振昇／攝影

慈濟豐原靜思堂今天舉辦受照顧戶感恩活動，100多戶長期被陪伴和關懷的弱勢家庭到場，其中66歲張榮洲從受助戶，原本中風半身不遂，現在已是環保志工，也捐錢助人，自己接受的物資有餘時，更捐助給更需要的弱勢家庭，他今天現身說法，感動很多人。

豐原靜思堂今天邀請感恩戶到場，安排義剪，也送每戶家庭提鍋，內有火鍋料，一盒素米糕和物資卡，讓受關懷戶帶回家自己煮火鍋，豐原靜思堂表示，每年歲末邀請關懷戶圍爐已持續多年，今年因疫情不適合一起圍爐，改送火鍋料，讓大家帶回家煮；豐原區長洪峰明等人今天也到場，協助分送食物與物資卡。

66歲環保志工張榮洲今天上台分享加入慈濟心情，慈濟志工何敏賢在旁幫忙「翻譯」，因為張榮洲4年前中風，行動和說話受影響，他單身，當年中風被送到台中慈濟醫院治療時，半身不遂，沒錢付醫藥費，慈濟評估後，協助結清他醫藥費，他出院自行復健，慈濟志工每月到他家關懷。

志工見他行動逐漸恢復，鼓勵他到豐原環保站當志工，張榮洲到環保志工站幫忙2年，行動不便問題不藥而癒，他是低收入戶，收到慈善團體送的物資，他也會節省後轉送給更需要的弱勢家庭，自己更加入慈濟會員，每月捐款幫助別人，從手心向上，轉為手心向下。

慈濟豐原靜思堂今天舉辦感恩戶活動，100多戶到場，受助戶張榮洲上台分享心情。記者游振昇／攝影
慈濟豐原靜思堂今天舉辦感恩戶活動，100多戶到場，受助戶張榮洲上台分享心情。記者游振昇／攝影

慈濟 火鍋 中風

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