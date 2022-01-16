台中客運評鑑10家甲等7家乙等 交局：表現差減補貼款

台中市17家汽車客運每天運量約30萬人次，市府交通局進行營運與服務評鑑，去年度首邀視障人士擔任「秘密客」結果10家甲等、7間乙等。交通局長葉昭甫表示，整體服務成績甲等，表現穩定，不過針對部分項目欠佳表現的業者，祭出減少補貼款，等於減「年終績效」獎金「會很有感。」

台中市交通局指出，評鑑甲等有苗栗客運、國光客運、四方公司、仁友客運、捷順交通、統聯客運、巨業交通、豐原客運、台中客運、中台灣客運等；乙等有中鹿客運、建明客運、和欣客運、全航客運、東南客運、豐榮客運、總達客運等。

交通局局長葉昭甫說，整體成績不理想的業者及個別表現不佳的路線，市府祭出減少補貼款等措施，與表現優良業者有所差異。

根據「台中市政府補貼市區汽車客運業特殊服務性路線虧損作業規定」今年補貼款比照去年，預算27億。評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼的依據外，納入日後業者競標路權和申請既有路線續營參考。另委外團隊將各業者得分較差的部分進行分析給予建議，貼近乘客感受。

交通局指出，每項缺失訂有應扣減違約基數， 發車誤點、脫班、漏班、過站不停、闖紅燈及其他違規事項，最嚴重馬上扣減當期核定補貼款2個違約基數。業者在同一年度內個別受補貼路線扣減6個違約基數以上，除該路線扣款處分，另停止該路線下年度的補貼申請；同一條路線一年內超過6個違約基數，總數達業者路線總數三成以上者，停止業者下一年度的補貼申請。

葉昭甫指出，去年因疫情及改變優惠政策，客運流量及業者收入「雙減」，最嚴重時客運量減到平均流量的三成，業者虧損；另實施僅優惠設籍台中及在此就讀者可享受10公里免費、偏鄉車程再遠最高收10元的「市民限定、雙十公車」政策，非市民流量也減少。

交通局表示，評鑑小組包括經驗豐富的委外團隊，另透過聘請調查員、秘密客及身障團體推派相關障別民眾擔任秘密客隨機調查，另調查民眾乘車滿意度及隨車稽核等方式，實地調查市區公車服務狀況。秘密客包括各障別身心障礙者，首度邀請視障人士共同稽核。