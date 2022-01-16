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台中天津商圈做好防疫迎客 盧秀燕將抽出純金虎

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市天津路服飾商圈19日至30日將舉辦「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」，除了市長盧秀燕開幕日將抽獎送出價值1萬元的純金小老虎。記者黃寅／攝影
台中市天津路服飾商圈19日至30日將舉辦「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」，除了市長盧秀燕開幕日將抽獎送出價值1萬元的純金小老虎。記者黃寅／攝影

春節將屆，台中市天津路服飾商圈19日至30日將舉辦「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」，除了市長盧秀燕開幕日將抽獎送出價值1萬元的純金小老虎，另只要持200元5倍振興券前往，就可以兌換成400元「天津加倍消費券」，總額度10萬元，讓現場人人都有獎。23日還舉辦歲末慶典，發出888個新春「萬得虎紅包」。

天津商圈除了是台中市知名的服飾商圈，近年也成為中部的著名年貨大街，成為市民採購年貨的去處，商圈每年會在歲末年前舉辦各項新春活動。

天津路服飾商圈管理委員會主委吳永芳今指出，19日至30日期間在商圈店家消費300元會獲得1張摸彩券，有機會抽到Gogoro機車、 iPhone手機、5000元購衣券3份及1000元購衣券168名等好禮，歡迎大家去逛年貨大街。獎項抽出時間是30日下午3時，摸彩箱封箱時間為30日中午12時。

台中市政府經濟發展局說，天津年貨大街每年都吸引數十萬人前來，且招募攤商不與原有服飾商圈店家商品重複，共同建構異質市場擴大經濟規模。

在防疫上，今年天津年貨大街期間會以最嚴謹的防疫措施舉辦，除配合中央流行疫情指揮中心「歲末/跨年大型活動防疫準備注意事項」外，全程禁止邊走邊吃，亦不開放試吃，天津商圈也主動縮減規模並配合市府防疫規定，安排現場宣導專員以引導民眾保持社交安全距離、嚴格執行容留人數管制並清楚標示活動容留人數、年貨大街所有從業人員需接種2劑疫苗守護民眾健康等措施，希望帶給市民一個安全無虞的年貨大街。

台中市天津路服飾商圈管理委員會吳永芳（左）說，19日至30日期間在商圈店家消費300元會獲得1張摸彩券，有機會抽到Gogoro機車、 iPhone手機、5000元購衣券3份及1000元購衣券168名等好禮。 記者黃寅／攝影
台中市天津路服飾商圈管理委員會吳永芳（左）說，19日至30日期間在商圈店家消費300元會獲得1張摸彩券，有機會抽到Gogoro機車、 iPhone手機、5000元購衣券3份及1000元購衣券168名等好禮。 記者黃寅／攝影

年貨大街 台中市

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