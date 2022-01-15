揮別牛年迎虎年 台中民眾排隊領「小馬哥春聯」

農曆年前，前總統馬英九今天分別到台中后里、豐原等地，與立委楊瓊瓔、江啟臣發放虎年春聯送給民眾，共有上百位民眾排隊領取。馬英九表示，今年題的詞，最主要希望疫情快結束，讓人民有一個新生活。

每年農曆年前，前總統馬英九皆會到台灣各地，發送自己親手寫的春聯給民眾；馬英九今天上午先與立委楊瓊瓔到后里鎮安宮、神岡順濟宮，下午則到豐原慈濟宮，與立委江啟臣一同發放春聯，不少民眾皆衝著這幅春聯排隊。

今年虎年，馬英九則寫下「雖辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，他表示，「辭丑牛」講時序轉變，「寒色去」則代表送走過去不好的，「曉光新」代表迎來新來的一年，期盼疫情能趕快結束，讓人民過一個新生活。