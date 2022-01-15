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彰化推畜牧沼渣沼液施肥 打契約、不穩定讓農民卻步

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化多年推動畜牧糞尿產生沼液、沼渣作為地肥。圖／環保局提供
彰化多年推動畜牧糞尿產生沼液、沼渣作為地肥。圖／環保局提供

彰化縣是養豬大縣，縣府多年推動畜牧業糞尿產生沼液、沼渣作為地肥或發電，但過去曾遭審計室糾正，縣內具規模的畜牧業者投入沼液、沼渣比率太低，縣府農業處提供媒合，發現牧草、稻作等作物澆灌成效較好，近期提出槽車設備申請的酪農戶已達12家。

環保署規畫於2025年所有畜牧戶達5%資源化，彰化縣曾遭審計部彰化審計室糾正，超過8成飼養豬隻2000頭以上的畜牧業，未採行糞尿沼液、沼渣。

但隨著年限越來越近，車輛、儲存桶等設備補助，陸續有業者提出申設沼液、沼渣設備，縣內養豬、養牛戶目前有700多家，2021年底統計縣內已有261家戶申請沼液、沼渣再利用，每年可施灌量約33萬7996噸。

彰化縣養出協會理事長廖學良說，具規模的養豬場看好未來發展願意投資，有的則由毛豬產銷班一起採購，最大的問題還是在產出肥料後的使用去處，仍需要擴展媒合，但現在肥料價格不斷上漲，沼渣沼液作為農地肥分替代仍有機會。

彰化縣府農業處近年與農會合作，透過產銷班推廣使用沼液、沼渣肥料，但菜農認為短期作物不易調配使用，加上需要打契約，因此意願降低。

農業處指出，每處生產的沼液沼渣成分含量多少有差異，不同時期也有所不同，像是冬天肥糞濃度較高，不適合堆肥，但用在稻作前期很適合，另像是牧草之一的狼尾草耐鹽度較高，施肥種植成效不錯，酪農戶可以將沼液、沼渣澆灌牧草。

農會 養豬場

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