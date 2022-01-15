影／接種疫苗大手筆 南投居服員打第三劑領500元紅包

新冠肺炎疫情再度升溫，居家照服員成為傳染鏈，也衝擊春節防疫安全。南投縣家庭照顧者關懷協會鼓勵居家照服員追加第三劑疫苗，今天下午安排居服員接種疫苗，還發放500元現金，吸引超過二百多名居服員響應，打完疫苗當場領到500元紅包，眉開眼笑。

立委羅美玲說，Omicron變種病毒傳染力高，北部居家照顧服務員成為傳染鏈，台灣居家服務策略聯盟發聲呼籲全國長照夥伴落實防疫措施。南投縣老年人口比例全國第三，因此與南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳棋楠率先響應，在今天下午安排南投醫院幫助協會居服員施打第三劑疫苗，保護照服員和受照顧者安全。

疫苗接種今天下午2時在南投市信義街銀髮健身俱樂部接種，大批照服員排隊接種。陳姓照服員說，變種病毒傳染力高，正想盡快接種第三劑疫苗，沒想到協會安排施打疫苗，還能拿到500元紅包，讓她喜出望外。老人家抵抗力弱，她也希望大家踴躍接種疫苗，保護自己也保護家中長輩。