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影／接種疫苗大手筆 南投居服員打第三劑領500元紅包

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣家庭照顧者關懷協會為照服員安排第三劑疫苗接種，避免疫情擴散。記者江良誠／攝影
南投縣家庭照顧者關懷協會為照服員安排第三劑疫苗接種，避免疫情擴散。記者江良誠／攝影

新冠肺炎疫情再度升溫，居家照服員成為傳染鏈，也衝擊春節防疫安全。南投縣家庭照顧者關懷協會鼓勵居家照服員追加第三劑疫苗，今天下午安排居服員接種疫苗，還發放500元現金，吸引超過二百多名居服員響應，打完疫苗當場領到500元紅包，眉開眼笑。

立委羅美玲說，Omicron變種病毒傳染力高，北部居家照顧服務員成為傳染鏈，台灣居家服務策略聯盟發聲呼籲全國長照夥伴落實防疫措施。南投縣老年人口比例全國第三，因此與南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳棋楠率先響應，在今天下午安排南投醫院幫助協會居服員施打第三劑疫苗，保護照服員和受照顧者安全。

疫苗接種今天下午2時在南投市信義街銀髮健身俱樂部接種，大批照服員排隊接種。陳姓照服員說，變種病毒傳染力高，正想盡快接種第三劑疫苗，沒想到協會安排施打疫苗，還能拿到500元紅包，讓她喜出望外。老人家抵抗力弱，她也希望大家踴躍接種疫苗，保護自己也保護家中長輩。

羅美玲說，南投縣家庭照顧者關懷協會及南投縣新媳婦關懷協會照服員人數有250餘名，服務案量上千人，協會每年安排衛生局為照服員施打流感疫苗，今年與南投醫院合作，提供新冠疫苗第三劑接種，讓照服員不用在外奔波搶預約，並祭出現金獎勵，希望盡快提升疫苗施打率，擴大防疫安全網，在1月15日前已施打第三劑的居服員也能憑黃卡證明領取獎勵金。

南投縣家庭照顧者關懷協會為照服員安排第三劑疫苗接種，打完疫苗的照服員當場領到500元紅包相當開心。記者江良誠／攝影
南投縣家庭照顧者關懷協會為照服員安排第三劑疫苗接種，打完疫苗的照服員當場領到500元紅包相當開心。記者江良誠／攝影
南投縣家庭照顧者關懷協會為照服員安排第三劑疫苗接種，打完疫苗的照服員當場領到500元紅包相當開心。記者江良誠／攝影
南投縣家庭照顧者關懷協會為照服員安排第三劑疫苗接種，打完疫苗的照服員當場領到500元紅包相當開心。記者江良誠／攝影

流感疫苗 南投 照服員

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