快訊

高雄港華運倉儲傳工安意外 鷹架倒塌釀多人傷1命危

本土疫情蔓延 中信金下周一開始輪班居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中北區中央市場使用逾47年 市府將拆除再開發

中央社 / 台中15日電

位在台中市北區五權路的中央市場，已使用逾47年，由於建物老舊，台中市政府今天表示，經都市計畫變更為商業區及公園用地，未來將拆除後再開發。

中央市場興建於民國64年，由於建物老舊，台中市政府今天發布新聞稿指出，110年11月開始辦理市場250席攤鋪位收回作業，部分攤商組成自救會，提出補助費提高、收回時間延長、弱勢個案協助等訴求。

為讓攤商更清楚補助費組成及收回期程，市府表示，台中市政府經濟發展局、台中市住宅發展工程處、北區家庭福利服務中心13日召開協調會，說明補助費及收回期程，經發局長張峯源允諾，收回期限將延至行政契約屆滿113年6月30日止，讓攤商能妥善因應。

經發局指出，為周延各使用人需求，住宅處及北區家福中心協助說明包租代管、社會住宅申請及家福中心所在地，並將主動關心中央市場經濟弱勢個案，適時協助攤商順利搬遷。

隨著市府公告執行中央市場攤鋪位收回計畫，市府表示，部分攤商已陸續繳回並領取搬遷補助費新台幣40萬元及設備補助費依每月使用費15倍金額，此次收回期限雖然延後，但不影響補助費申請，期間攤商有意繳回者，經發局會持續受理，待完成收回程序後，儘速發放補助費。

未來全數收回中央市場攤鋪位，市府表示，將由財政局規劃招商開發作業，利用地利優勢帶動地區商業發展，並提供當地所需的公園、停車場，達到商業開發與公共利益互利互惠發展。

台中市 自救會

延伸閱讀

落實防疫 台中稽查舞廳歌唱場所違者最重罰1萬5千

欠過年？ 台中購物節獎金發6成 粉絲頁被灌「討債文」

46年大雅市場老舊沒落 民代爭取3年內新建多功能大樓

詐議員助理補助費 新北議員王淑慧判9年

相關新聞

台中北區中央市場使用逾47年 市府將拆除再開發

位在台中市北區五權路的中央市場，已使用逾47年，由於建物老舊，台中市政府今天表示，經都市計畫變更為商業區及公園用地，未來...

落實防疫 台中稽查舞廳歌唱場所違者最重罰1萬5千

因應國內COVID-19本土確診個案增加，台中市政府今天表示，要求視聽歌唱業及舞場等業者落實防疫，遵守戴口罩等規定，昨天...

邊採收邊試吃、保持「安全距離」 種出冠軍溫室小番茄

彰化縣每年舉辦優質設施小果番茄評鑑，今年冠軍是花壇鄉果農李麗珠與丈夫蘇錦坤種植的溫室小番茄，他們種了近20年的小番茄，近...

公益社團攜手彰警 員警先調查社團精準送暖給弱勢家戶

彰化縣慈化慈善會攜手彰化縣警察局北斗警分局，慰問轄區4鄉鎮需要幫助的民眾，今、明兩天展開一連串的寒冬送暖春節慰問，上午在...

停車位難找！台中試辦地磁停車格 上網找停車位更快

停車位難找，台中市交通局將停車資訊整合進「台中交通網」App，可顯示路邊停車格、公有停車場的空位資訊，還可以直接導航，幫...

員林市今寫春聯為燈會暖場 民眾愛名家揮毫有手寫溫度　

再過半年月就是農曆春節，各鄉鎮公所忙著舉辦現場揮毫送春聯，彰化縣員林市公所邀請28位書法家揮毫，現場也有年畫拓印專家現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。