台中北區中央市場使用逾47年 市府將拆除再開發

位在台中市北區五權路的中央市場，已使用逾47年，由於建物老舊，台中市政府今天表示，經都市計畫變更為商業區及公園用地，未來將拆除後再開發。

中央市場興建於民國64年，由於建物老舊，台中市政府今天發布新聞稿指出，110年11月開始辦理市場250席攤鋪位收回作業，部分攤商組成自救會，提出補助費提高、收回時間延長、弱勢個案協助等訴求。

為讓攤商更清楚補助費組成及收回期程，市府表示，台中市政府經濟發展局、台中市住宅發展工程處、北區家庭福利服務中心13日召開協調會，說明補助費及收回期程，經發局長張峯源允諾，收回期限將延至行政契約屆滿113年6月30日止，讓攤商能妥善因應。

經發局指出，為周延各使用人需求，住宅處及北區家福中心協助說明包租代管、社會住宅申請及家福中心所在地，並將主動關心中央市場經濟弱勢個案，適時協助攤商順利搬遷。

隨著市府公告執行中央市場攤鋪位收回計畫，市府表示，部分攤商已陸續繳回並領取搬遷補助費新台幣40萬元及設備補助費依每月使用費15倍金額，此次收回期限雖然延後，但不影響補助費申請，期間攤商有意繳回者，經發局會持續受理，待完成收回程序後，儘速發放補助費。

未來全數收回中央市場攤鋪位，市府表示，將由財政局規劃招商開發作業，利用地利優勢帶動地區商業發展，並提供當地所需的公園、停車場，達到商業開發與公共利益互利互惠發展。