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落實防疫 台中稽查舞廳歌唱場所違者最重罰1萬5千

中央社 / 台中15日電
因應國內COVID-19本土確診個案增加，台中市政府今天表示，要求視聽歌唱業及舞場等業者落實防疫，遵守戴口罩等規定，昨天實施聯合稽查，不聽勸導最高可罰1萬5000元。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
因應國內COVID-19本土確診個案增加，台中市政府今天表示，要求視聽歌唱業及舞場等業者落實防疫，遵守戴口罩等規定，昨天實施聯合稽查，不聽勸導最高可罰1萬5000元。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

因應國內COVID-19本土確診個案增加，台中市政府今天表示，要求視聽歌唱業及舞場等業者落實防疫，遵守戴口罩等規定，昨天實施聯合稽查，不聽勸導最高可罰1萬5000元。

為強化台中市視聽歌唱業、舞場等業者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，台中市政府今天發布新聞稿指出，台中經濟發展局長張峯源14日率市府維護公共安全方案聯合稽查小組，稽查西屯區視聽歌唱等4家業者防疫現況。

張峯源表示，昨日查核4家，業者與民眾均自主配合政策防疫政策，落實實聯制、量體溫等顧客管理，並加強通風換氣，定時清潔消毒環境及物品，民眾除飲食外，均全程戴口罩。

稽查小組提醒業者，因傳播管道包含飛沫傳染及接觸傳染，對於經常接觸環境及物品，包含洗手間、包廂、麥克風等，務必提高清潔及消毒頻率，才能全力防堵疫情

中央流行疫情指揮中心日前宣布除外出時有飲食需求、符合指揮中心或主管機關的相關防疫措施等少數例外情形，能暫時脫下口罩外，外出一律全程戴口罩，其中唱歌、拍照及直播、錄影等活動，均已恢復為須戴口罩。

張峯源呼籲，因應疫情升溫，民眾千萬不能鬆懈，尤其出入視聽歌唱業、舞場業人多擁擠場所，都要依規定戴口罩，如經查獲場所人員勸導不聽，將依傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

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