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邊採收邊試吃、保持「安全距離」 種出冠軍溫室小番茄

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化秀水鄉農會舉辦小果番茄評鑑，冠軍是花壇鄉果農李麗珠與丈夫蘇錦坤種植的溫室小番茄。記者林敬家／攝影
彰化秀水鄉農會舉辦小果番茄評鑑，冠軍是花壇鄉果農李麗珠與丈夫蘇錦坤種植的溫室小番茄。記者林敬家／攝影

彰化縣每年舉辦優質設施小果番茄評鑑，今年冠軍是花壇鄉果農李麗珠與丈夫蘇錦坤種植的溫室小番茄，他們種了近20年的小番茄，近年以介質栽培離地小番茄，甜度達11度，病蟲害也減少，他們的小番茄種植間距保持「安全距離」，有足夠空間生長，雖然產量有限，但高品質受到肯定。

秀水鄉農會今天舉辦第六屆健康優質設施小果番茄評鑑，今年報名共有18鄉鎮市、55人，請農改場、縣府和北農拍賣人員當評審，具有公信力。

蘇錦坤夫妻代表花壇參賽拿下冠軍，他們也是第三屆的冠軍，蘇錦坤說，近10年以溫室栽培小番茄，只有1分多大的園區產量有限，但顧客穩定，近年以離地栽培克服連作障礙，小番茄吃起來更細緻，李麗珠幫忙採收時，會邊採邊試吃，確保每批收成的果實都是最高品質。

彰化縣長王惠美今天也到場為鼓勵果農，王惠美表示，秀水鄉種植小番茄的面積原本不多，自從縣府委託秀水農會舉辦小番茄評鑑後，秀水鄉農民種植小番茄的品質大幅提升。

秀水鄉農會總幹事吳明信也說，全縣參與小番茄評鑑的品質不斷提升，也有大量的網路訂單下訂小果番茄，每逢過年盛產期，常常都供不應求。

秀水鄉農會今天也發表「禾稼米」，秀水鄉農會推廣部主任白鴻恭指出，秀水鄉為稻米產區，水稻面積近公頃，近年來國人消費白米的數量年年減少，水稻種植面積卻是有增無減，造成公糧收購壓力，也造成糧價長久低迷，為提高稻米品質，去年開始與農民契作，種植台中194號香米，預計今年種植面積可從6公頃擴大到9公頃。

彰化縣長王惠美今天參加秀水農會設施小果番茄評鑑、禾稼米發表會暨慶祝農民節活動。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天參加秀水農會設施小果番茄評鑑、禾稼米發表會暨慶祝農民節活動。記者林敬家／攝影
秀水鄉農會舉辦小果番茄評鑑，冠軍是花壇鄉果農李麗珠與丈夫蘇錦坤種植的溫室小番茄。記者林敬家／攝影
秀水鄉農會舉辦小果番茄評鑑，冠軍是花壇鄉果農李麗珠與丈夫蘇錦坤種植的溫室小番茄。記者林敬家／攝影

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