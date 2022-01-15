邊採收邊試吃、保持「安全距離」 種出冠軍溫室小番茄

彰化縣每年舉辦優質設施小果番茄評鑑，今年冠軍是花壇鄉果農李麗珠與丈夫蘇錦坤種植的溫室小番茄，他們種了近20年的小番茄，近年以介質栽培離地小番茄，甜度達11度，病蟲害也減少，他們的小番茄種植間距保持「安全距離」，有足夠空間生長，雖然產量有限，但高品質受到肯定。

秀水鄉農會今天舉辦第六屆健康優質設施小果番茄評鑑，今年報名共有18鄉鎮市、55人，請農改場、縣府和北農拍賣人員當評審，具有公信力。

蘇錦坤夫妻代表花壇參賽拿下冠軍，他們也是第三屆的冠軍，蘇錦坤說，近10年以溫室栽培小番茄，只有1分多大的園區產量有限，但顧客穩定，近年以離地栽培克服連作障礙，小番茄吃起來更細緻，李麗珠幫忙採收時，會邊採邊試吃，確保每批收成的果實都是最高品質。

彰化縣長王惠美今天也到場為鼓勵果農，王惠美表示，秀水鄉種植小番茄的面積原本不多，自從縣府委託秀水農會舉辦小番茄評鑑後，秀水鄉農民種植小番茄的品質大幅提升。

秀水鄉農會總幹事吳明信也說，全縣參與小番茄評鑑的品質不斷提升，也有大量的網路訂單下訂小果番茄，每逢過年盛產期，常常都供不應求。