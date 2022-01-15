公益社團攜手彰警 員警先調查社團精準送暖給弱勢家戶

彰化縣慈化慈善會攜手彰化縣警察局北斗警分局，慰問轄區4鄉鎮需要幫助的民眾，今、明兩天展開一連串的寒冬送暖春節慰問，上午在北斗鎮奠安宮廣場舉辦第一場活動，每戶收到白米等民生物資及一個2000元紅包。

寒冬送暖春節慰問活動的今天上午場在北斗鎮奠安宮，下午場到田尾分駐所轄區，北斗警分局長楊志傑、慈化慈善會會長江欽洲和警察志工中隊長黃旗旺、北斗義勇警察及民防等人員單位協同辦理，幫弱勢民眾把裝滿泡麵、白米、醬油、米粉、麵條、沙拉油、衞生紙、肉皮、痠痛貼布、醫療級口罩等食品物資和用品的麻布袋子放上機車腳踏墊。