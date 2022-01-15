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公益社團攜手彰警 員警先調查社團精準送暖給弱勢家戶

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗警分局服務弱勢民眾，說明春節治安應注意事項。圖／北斗警分局提供
北斗警分局服務弱勢民眾，說明春節治安應注意事項。圖／北斗警分局提供

彰化縣慈化慈善會攜手彰化縣警察局北斗警分局，慰問轄區4鄉鎮需要幫助的民眾，今、明兩天展開一連串的寒冬送暖春節慰問，上午在北斗鎮奠安宮廣場舉辦第一場活動，每戶收到白米等民生物資及一個2000元紅包。

寒冬送暖春節慰問活動的今天上午場在北斗鎮奠安宮，下午場到田尾分駐所轄區，北斗警分局長楊志傑、慈化慈善會會長江欽洲和警察志工中隊長黃旗旺、北斗義勇警察及民防等人員單位協同辦理，幫弱勢民眾把裝滿泡麵、白米、醬油、米粉、麵條、沙拉油、衞生紙、肉皮、痠痛貼布、醫療級口罩等食品物資和用品的麻布袋子放上機車腳踏墊。

北斗警分局的警勤轄區包括北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉，分局透過轄區派出所和分駐所調查需要幫助的弱勢民眾有238戶，慈化慈善會下午2點到田尾鄉，明天到埤頭鄉和溪州鄉。北斗分局分局長楊志傑說，警力有限，結合民力後力量加乘，把愛心傳遞到轄區每一個需要幫助的角落。

彰化縣慈化慈善會和北斗警分局合作，請轄區員警了解弱勢民眾的需求，今、明兩天分送物資。圖／北斗警分局提供
彰化縣慈化慈善會和北斗警分局合作，請轄區員警了解弱勢民眾的需求，今、明兩天分送物資。圖／北斗警分局提供

警察 春節

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