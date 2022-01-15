聽新聞
test
0:00 / 0:00
公益社團攜手彰警 員警先調查社團精準送暖給弱勢家戶
彰化縣慈化慈善會攜手彰化縣警察局北斗警分局，慰問轄區4鄉鎮需要幫助的民眾，今、明兩天展開一連串的寒冬送暖春節慰問，上午在北斗鎮奠安宮廣場舉辦第一場活動，每戶收到白米等民生物資及一個2000元紅包。
寒冬送暖春節慰問活動的今天上午場在北斗鎮奠安宮，下午場到田尾分駐所轄區，北斗警分局長楊志傑、慈化慈善會會長江欽洲和警察志工中隊長黃旗旺、北斗義勇警察及民防等人員單位協同辦理，幫弱勢民眾把裝滿泡麵、白米、醬油、米粉、麵條、沙拉油、衞生紙、肉皮、痠痛貼布、醫療級口罩等食品物資和用品的麻布袋子放上機車腳踏墊。
北斗警分局的警勤轄區包括北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉，分局透過轄區派出所和分駐所調查需要幫助的弱勢民眾有238戶，慈化慈善會下午2點到田尾鄉，明天到埤頭鄉和溪州鄉。北斗分局分局長楊志傑說，警力有限，結合民力後力量加乘，把愛心傳遞到轄區每一個需要幫助的角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言