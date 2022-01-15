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停車位難找！台中試辦地磁停車格 上網找停車位更快
停車位難找，台中市交通局將停車資訊整合進「台中交通網」App，可顯示路邊停車格、公有停車場的空位資訊，還可以直接導航，幫助外地人找停車位；市府推動地磁停車格，車子駛離後15分鐘可上網繳費，目前線上繳錢打8折。
台中市鬧區停車位難找，尤其假日或尖峰時段，繞了半天都找不到。交通局長葉昭甫說，目前公有停車場的停車格總數、空位數等，都可上網查詢，市府佈建路邊地磁停車格，也整合到官方App中，方便民眾找停車位。
交通局表示，台中假日外地遊客多，很多人不熟悉路況，即使找到停車場，也往往沒有空格，繞來繞去很掃興；交通局已將停車資訊整合到「台中交通網」App，可透過地圖模式查詢，可減少找停車位時間。
葉昭甫說，透過官方App，可依定位查看附近的停車格外或停車場，以紅色顯示有車、綠色顯示空位，還有導航功能，只要跟著App指標走，不必再開啟其他程式；目前市區路邊停車格位、公有停車場的空位資訊都已導入，私人停車場也在整合中。
交通局表示，目前在科博館、草悟道、審計新村民生路、經國園道、美術園道、存中街等地，設置地磁停車格，民眾停車駛離15分鐘後，可直接憑單去超商繳費，可直接上網繳停車費，透過線上支付或銀行轉帳繳錢，都可打8折。
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