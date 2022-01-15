員林市今寫春聯為燈會暖場 民眾愛名家揮毫有手寫溫度　

再過半年月就是農曆春節，各鄉鎮公所忙著舉辦現場揮毫送春聯，彰化縣員林市公所邀請28位書法家揮毫，現場也有年畫拓印專家現場拓印，今天上午發出900張春聯、年畫的號碼牌，不到半小時被民眾索取一空，市公所前廣場很快晾出紅通通墨汁未乾的春聯，洋溢濃濃年味。

員林市公所舉辦「2022虎年報喜幸福員林送春聯活動」，市長游振雄、彰化縣副縣長林田富、立法委員陳素月、縣議員曹嘉豪、市民代表會主席賴東位和各代表等提前向現場民眾拜早年。

市公所9點開始發號碼牌，民眾熱烈索取，各自到號碼牌上註記的攤位號碼排隊，市公所請到20位書法家與8位社區推薦的書法老師現場揮毫，民眾翻開攤位上擺放的春聯名句，指定書法家或書法老師書寫，也有民眾自備美詞佳句，請書法家寫下與眾不同的春聯。

年畫拓印專家溫文卿用精心刻製的版模，在版模均勻刷上墨汁印在紅紙上，印出加官晉爵的年畫，製作時間雖然較長，民眾仍願意排隊等待，畫家江慶章師生展示虎年年畫扇，也現場畫扇子，大紅牡丹喜氣洋洋，拿到的民眾都笑逐顏開。

蕭姓市民表示，市售印刷春聯的字體是機器複印，同一個字無論印在哪一幅都一樣工整，未免流於僵化，她第一次到市公所排隊拿春聯，名家現場揮毫能接受民眾指定書寫詞句，寫出來的字體有書法家個人風格，貼在大門外能彰顯家戶活力。

市公所今天邀請長年輔導的10所國中、小傳統技藝團隊到場表演，靜修國小率先上場，表演熱鬧的旗鼓陣，接著員東國小的太鼓、饒明國小的南獅等表演活潑熱鬧，帶動會場氣氛，民眾等待名家寫春聯的同時觀賞小朋友演出，一舉兩得。

市長游振雄表示，員林市揮別2021年，迎接嶄新的一年，市公所延續去年首辦的員林燈會，在百果山設置主燈區，副燈及宮廟、企業贊助燈區將陸續設置於員林公園、三角公園、鳳梨公園、員林穀倉、火車站等地，並在周邊街道布置繽紛燈飾1月30日舉辦點燈儀式，2月13日元宵晚會，歡迎全國各地民眾來員林賞燈會、拿鼓仔燈、逗陣過好年。