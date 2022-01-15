聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣計畫推「原民卡」 盼讓原民長者享搭公車優惠
南投縣提供65歲以上老人敬老愛心卡，每人每月1000元，縣議員全文才提議，放寬原住民資格到60歲至64歲，讓原住民長者提前享這項福利，南投縣政府估算，符合這項資格的人數共1100多人，縣長林明溱承諾，將請社勞處完成財政評估及公車刷卡機修改程式，會支持這項社福措施。
全文才說，宜蘭等縣市優惠60歲到64歲的原住民長者，提前享受敬老愛心卡，免費搭乘公車，讓偏鄉原住民長者方便外出購物、看病。南投縣原住民人口多，希望縣府也能編列預算，讓原住民長者也可享受這項社會福利。
南投縣社會及勞動處長林志忠說，敬老愛心卡對象為65歲以上或身心障礙朋友，符合資格共12萬人，每人每月1000元，搭公共運輸車輛享半價優惠。
60歲到64歲在社福上定義並非老人，搭公車並無半價優惠，因此無法使用敬老愛心卡，他認為可改以「原民卡」發行，搭公車採全額扣款。社勞處評估全縣符合資格的原住民人數有1100多人，每人每月1000元，一年經費得1400萬元，但評估敬老愛心卡實際搭車人數約三成，原民卡每年經費估計300多萬元。
南投縣有13家公車業者可使用敬老愛心卡，如果發行「原民卡」，公車刷卡機得修改，經費約150萬元，但只需改一次即可，如果縣長同意，社勞處會全力推動。
林明溱說，他支持這項提議，讓原住民長者搭車更便利，只要社勞處完成財政評估和公車業者完成修改刷卡機，縣府會全力促成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言