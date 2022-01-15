南投縣計畫推「原民卡」 盼讓原民長者享搭公車優惠

南投縣提供65歲以上老人敬老愛心卡，每人每月1000元，縣議員全文才提議，放寬原住民資格到60歲至64歲，讓原住民長者提前享這項福利，南投縣政府估算，符合這項資格的人數共1100多人，縣長林明溱承諾，將請社勞處完成財政評估及公車刷卡機修改程式，會支持這項社福措施。

全文才說，宜蘭等縣市優惠60歲到64歲的原住民長者，提前享受敬老愛心卡，免費搭乘公車，讓偏鄉原住民長者方便外出購物、看病。南投縣原住民人口多，希望縣府也能編列預算，讓原住民長者也可享受這項社會福利。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，敬老愛心卡對象為65歲以上或身心障礙朋友，符合資格共12萬人，每人每月1000元，搭公共運輸車輛享半價優惠。

60歲到64歲在社福上定義並非老人，搭公車並無半價優惠，因此無法使用敬老愛心卡，他認為可改以「原民卡」發行，搭公車採全額扣款。社勞處評估全縣符合資格的原住民人數有1100多人，每人每月1000元，一年經費得1400萬元，但評估敬老愛心卡實際搭車人數約三成，原民卡每年經費估計300多萬元。

南投縣有13家公車業者可使用敬老愛心卡，如果發行「原民卡」，公車刷卡機得修改，經費約150萬元，但只需改一次即可，如果縣長同意，社勞處會全力推動。