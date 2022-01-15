大村每人領2千 遺產稅7億又進帳 公所未來可續發禮金　

「幸福大村」又來了，彰化縣大村鄉公所今天起一連兩天，在鄉公所發給每一名鄉民2000元振興禮金；鄉長游盛說，振興禮金財源主要來自遺產稅，第二筆遺產稅鄉公所已收到約7億元，鄉公所未來視財務狀況評估繼續發放禮金，讓已逝的善心鄉民遺愛全鄉。

大村鄉公所這個周休二日（15日、16日）的上午9點至下午4點，沒午休，發放振興禮金，一早就有鄉民到鄉公所門外排隊，鄉公所人員叮嚀手機掃QRcode和量測體溫，再問設籍村別，請村民依規畫動線排隊進入鄉公所領取振興禮金。

鄉民可為家人和親戚代領，以免勞師動眾，很多鄉民領取全家紅包動輒逾萬元，例如賴姓鄉民代領9個紅包，連同他自己的合計10個紅包、兩萬元；他表示，很感謝正新輪胎「老頭家」羅生先把遺產稅留在大村鄉，鄉公所直接造福鄉民，他和家人會善用這些錢買過年物資，過一個平安好年。

大村鄉長游盛說，振興禮金經費主要來自遺產稅，因Covid-19疫情持續肆虐影響民生經濟發展，今年是第二年發放，全鄉鄉民人數約3萬9700人，鄉公所將發出8400萬元，除了發現金給鄉民過年，鄉公所也用遺產稅加上一些補助款做公共建設，包括興闢和拓寬道路、興建聯合鄉立幼兒園和鄉立圖書館、長照中心、日照中心、5座社區活動中心、生命園區，總經費10多億元。

游盛又說，鄉公所不只花錢做建設，還申請國土規畫把大村鄉的平和、福興、黃厝3個村劃設為產業科技園區，引進低汙染的高科技產業，創造就業機會，日後增加地方稅收，永續繁榮大村鄉。

正新輪胎創辦人羅結的妻子2011年去世，鄉公所分配到八成的遺產稅約10億2500萬元，羅結2019年去世，鄉公所估計分配到遺產稅約16億元。鄉長游盛表示，他就任時，鄉庫有13億元，中央已撥下羅結的遺產稅約7億元，鄉公所做重大建設之後，目前結餘16億元，未來應還有遺產稅可撥下，鄉公所將視財政狀況評估繼續發放禮金給鄉民。