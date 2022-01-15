快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大村每人領2千 遺產稅7億又進帳 公所未來可續發禮金　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大村鄉賴姓鄉民代領家人紅包，連同他的一共10個紅包，鄉長游盛（右）和鄉代會主席游振府幫他點收。記者簡慧珍／攝影
大村鄉賴姓鄉民代領家人紅包，連同他的一共10個紅包，鄉長游盛（右）和鄉代會主席游振府幫他點收。記者簡慧珍／攝影

「幸福大村」又來了，彰化縣大村鄉公所今天起一連兩天，在鄉公所發給每一名鄉民2000元振興禮金；鄉長游盛說，振興禮金財源主要來自遺產稅，第二筆遺產稅鄉公所已收到約7億元，鄉公所未來視財務狀況評估繼續發放禮金，讓已逝的善心鄉民遺愛全鄉。

大村鄉公所這個周休二日（15日、16日）的上午9點至下午4點，沒午休，發放振興禮金，一早就有鄉民到鄉公所門外排隊，鄉公所人員叮嚀手機掃QRcode和量測體溫，再問設籍村別，請村民依規畫動線排隊進入鄉公所領取振興禮金。

鄉民可為家人和親戚代領，以免勞師動眾，很多鄉民領取全家紅包動輒逾萬元，例如賴姓鄉民代領9個紅包，連同他自己的合計10個紅包、兩萬元；他表示，很感謝正新輪胎「老頭家」羅生先把遺產稅留在大村鄉，鄉公所直接造福鄉民，他和家人會善用這些錢買過年物資，過一個平安好年。

大村鄉長游盛說，振興禮金經費主要來自遺產稅，因Covid-19疫情持續肆虐影響民生經濟發展，今年是第二年發放，全鄉鄉民人數約3萬9700人，鄉公所將發出8400萬元，除了發現金給鄉民過年，鄉公所也用遺產稅加上一些補助款做公共建設，包括興闢和拓寬道路、興建聯合鄉立幼兒園和鄉立圖書館、長照中心、日照中心、5座社區活動中心、生命園區，總經費10多億元。

游盛又說，鄉公所不只花錢做建設，還申請國土規畫把大村鄉的平和、福興、黃厝3個村劃設為產業科技園區，引進低汙染的高科技產業，創造就業機會，日後增加地方稅收，永續繁榮大村鄉。

正新輪胎創辦人羅結的妻子2011年去世，鄉公所分配到八成的遺產稅約10億2500萬元，羅結2019年去世，鄉公所估計分配到遺產稅約16億元。鄉長游盛表示，他就任時，鄉庫有13億元，中央已撥下羅結的遺產稅約7億元，鄉公所做重大建設之後，目前結餘16億元，未來應還有遺產稅可撥下，鄉公所將視財政狀況評估繼續發放禮金給鄉民。

大村鄉公所發放振興禮金，這兩天未領者，2月15日（含）之前在鄉公所的上班時間內攜身分證件領取。

遇到一人代領全家禮金的鄉民，大村鄉長游盛和鄉代會主席游振府幫忙清點。記者簡慧珍／攝影
遇到一人代領全家禮金的鄉民，大村鄉長游盛和鄉代會主席游振府幫忙清點。記者簡慧珍／攝影

遺產 紅包

延伸閱讀

紅包來了！ 花蓮秀林鄉今起發放3000元振興禮金

春節9天玩起來！ 「麗寶」12歲以下免費玩樂園、消費送刮刮卡、賽車拿紅包

46年大雅市場老舊沒落 民代爭取3年內新建多功能大樓

公益團體以現金取代物資 溪州低收民眾今領慰問金8千元

相關新聞

串連好市多商圈 台中13期重劃區部分路段開放通行

台中市13期市地重劃區近日完成交地作業，台中市地政局表示，今起開放部分區域通行，文心南路以東、三民西路二段以北可通車，讓...

南投縣計畫推「原民卡」 盼讓原民長者享搭公車優惠

南投縣提供65歲以上老人敬老愛心卡，每人每月1000元，縣議員全文才提議，放寬原住民資格到60歲至64歲，讓原住民長者提...

大村每人領2千 遺產稅7億又進帳 公所未來可續發禮金　

「幸福大村」又來了，彰化縣大村鄉公所今天起一連兩天，在鄉公所發給每一名鄉民2000元振興禮金；鄉長游盛說，振興禮金財源主...

清水岩泡腳池 彰化縣民明免費體驗

彰化縣委外民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區，已營運3個月，農曆年前終於要開放泡腳區。園區經理張瑜珍說，溫泉出水量...

顏家自拆違建 中市府限1月21日拆完

中二立委補選甫落幕，國民黨候選人顏寬恒家族違建爭議仍未歇。台中市都發局長黃文彬昨開記者會宣布，顏家南屯區公保地違建已拆除...

46年大雅市場 民代會勘擇地新建

台中市大雅第一公有市場啟用46年，環境設備老舊，立委楊瓊瓔、議員吳顯森昨召集會勘，打算在鄰近公有地改建，融入市場、美食攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。