快訊

聯亞藥爆內線交易兵分22路搜索 副總經理300萬元交保

宣布校園推動疫苗護照 侯友宜：現在是最成熟時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

串連好市多商圈 台中13期重劃區部分路段開放通行

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市十三期市地重劃區將完成，市府今起開放部分區域通行，可紓解三民西路、文心南路交通。記者洪敬浤／攝影
台中市十三期市地重劃區將完成，市府今起開放部分區域通行，可紓解三民西路、文心南路交通。記者洪敬浤／攝影

台中市13期市地重劃區近日完成交地作業，台中市地政局表示，今起開放部分區域通行，文心南路以東、三民西路二段以北可通車，讓八期生活圈延伸到中山醫大、大慶車站附近，也可紓解周邊車潮。

地政局長吳存金說，13期市地重劃區即將完成，市府趕辦相關作業外，當地居民爭取開放部分區域通知，目前先劃定文心南路以東、三民西路二段以北、東興路一段以西、文心南七路以南區域開放通車。

此區塊周邊有文心秀泰影城、好市多台中店，位於台中八期生活圈與南區大慶車站的銜接區域，開放通車後，大墩南路、豐富路可直通三民西路，不必再繞道文心南七路，可減少文心南路、東興路與三民西路等路段車流量。

地政局強調，未來從八期生活圈可串連十三期生活圈，從好市多周邊再延伸到中山醫大、大慶車站等地區，可帶動發展與紓解交通問題。

台中市十三期市地重劃區將完成，市府今起開放部分區域通行，紓解三民西路、文心南路交通。記者洪敬浤／攝影
台中市十三期市地重劃區將完成，市府今起開放部分區域通行，紓解三民西路、文心南路交通。記者洪敬浤／攝影

台中市 好市多 重劃區

延伸閱讀

好市多部隊鍋「紅色醬料」是什麼？ 老饕曝解答：歐洲罐頭大王

婚禮流程老公說「都可以」 她許願好市多夯品當天竟實現

好市多咖啡杯蓋設計超貼心 他大讚：騎車回家也不會溢出來

加油插隊被擋！男左思右想「熄火不走了」 好市多員工回擊被讚爆

相關新聞

串連好市多商圈 台中13期重劃區部分路段開放通行

台中市13期市地重劃區近日完成交地作業，台中市地政局表示，今起開放部分區域通行，文心南路以東、三民西路二段以北可通車，讓...

清水岩泡腳池 彰化縣民明免費體驗

彰化縣委外民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區，已營運3個月，農曆年前終於要開放泡腳區。園區經理張瑜珍說，溫泉出水量...

顏家自拆違建 中市府限1月21日拆完

中二立委補選甫落幕，國民黨候選人顏寬恒家族違建爭議仍未歇。台中市都發局長黃文彬昨開記者會宣布，顏家南屯區公保地違建已拆除...

46年大雅市場 民代會勘擇地新建

台中市大雅第一公有市場啟用46年，環境設備老舊，立委楊瓊瓔、議員吳顯森昨召集會勘，打算在鄰近公有地改建，融入市場、美食攤...

新遊具不啟用？ 南投市：排隊等驗證

南投市中山公園打造共融遊具一波三折，前年興建多功能溜滑梯，外型如半環型墓園遭質疑，縣府拆掉重建後，新遊具去年9月完工，又...

疫情撞尾牙 中部出現退桌潮

現正值企業尾牙旺季，隨著北部新冠肺炎疫情升溫，中部餐廳出現退桌潮。台中烏日臻愛花園會館被退訂3千多桌，甚至有人在預訂日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。