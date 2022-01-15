串連好市多商圈 台中13期重劃區部分路段開放通行

台中市13期市地重劃區近日完成交地作業，台中市地政局表示，今起開放部分區域通行，文心南路以東、三民西路二段以北可通車，讓八期生活圈延伸到中山醫大、大慶車站附近，也可紓解周邊車潮。

地政局長吳存金說，13期市地重劃區即將完成，市府趕辦相關作業外，當地居民爭取開放部分區域通知，目前先劃定文心南路以東、三民西路二段以北、東興路一段以西、文心南七路以南區域開放通車。

此區塊周邊有文心秀泰影城、好市多台中店，位於台中八期生活圈與南區大慶車站的銜接區域，開放通車後，大墩南路、豐富路可直通三民西路，不必再繞道文心南七路，可減少文心南路、東興路與三民西路等路段車流量。